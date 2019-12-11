Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксЯк-42 с отказавшим двигателем приземлился в аэропорту Уфы

Самолет авиакомпании "КрасАвиа", летевший в Нижневартовск из Уфы, вернулся и сел в аэропорту вылета из-за после отказа третьего двигателя, сообщили агентству "Интерфакс-Поволжье" в пресс-службе воздушной гавани в среду.
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«Нас обманули»: Пассажиры кружившего над Уфой самолета рассказали, что происходило в салоне

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