Общество

РБКРБКЯхту-ледокол Олега Тинькова спустили на воду

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В Нидерландах достроили первую в мире частную яхту-ледокол, которую заказал основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков. Об этом сообщает профильное издание Yacht Harbour. Компания Damen Yachting спустила на воду 77-метровое судно La Datcha в портовом городе Флиссинген.
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Яхту-ледокол Олега Тинькова спустили на воду

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Миллиардер на плаву: яхту-ледокол Олега Тинькова спустили на воду

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