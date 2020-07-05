Общество

РБКРБКЯхту-ледокол Олега Тинькова спустили на воду

В Нидерландах достроили первую в мире частную яхту-ледокол, которую заказал основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков. Об этом сообщает профильное издание Yacht Harbour. Компания Damen Yachting спустила на воду 77-метровое судно La Datcha в портовом городе Флиссинген.
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Первую в мире частную яхту-ледокол Олега Тинькова спустили на воду в Нидерландах

Невские Новости21:19

В Нидерландах по заказу основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова достроили первую в мире частную яхту-ледокол

Эхо Москвы19:10

Миллиардер на плаву: яхту-ледокол Олега Тинькова спустили на воду

Forbes08:04

Яхту-ледокол Тинькова спустили на воду

News.ru18:41

Яхту-ледокол Олега Тинькова спустили на воду

РБК17:47

На воду спустили первую в мире яхту-ледокол

REGNUM10:50

Тиньков достроил первую в мире частную яхту-ледокол

Lenta.ru19:06
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