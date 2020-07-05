Общество
РБКЯхту-ледокол Олега Тинькова спустили на воду
В Нидерландах достроили первую в мире частную яхту-ледокол, которую заказал основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков. Об этом сообщает профильное издание Yacht Harbour. Компания Damen Yachting спустила на воду 77-метровое судно La Datcha в портовом городе Флиссинген.
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Первую в мире частную яхту-ледокол Олега Тинькова спустили на воду в Нидерландах
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