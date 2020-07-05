Общество

РБКРБКЯхту-ледокол Олега Тинькова спустили на воду

В Нидерландах достроили первую в мире частную яхту-ледокол, которую заказал основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков. Об этом сообщает профильное издание Yacht Harbour. Компания Damen Yachting спустила на воду 77-метровое судно La Datcha в портовом городе Флиссинген.
Читать в источнике
Комментировать23

Подробнее о событии

Первую в мире частную яхту-ледокол Олега Тинькова спустили на воду в Нидерландах

Невские Новости21:19

В Нидерландах по заказу основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова достроили первую в мире частную яхту-ледокол

Эхо Москвы19:10

Миллиардер на плаву: яхту-ледокол Олега Тинькова спустили на воду

Forbes08:04

Яхту-ледокол Тинькова спустили на воду

News.ru18:41

Яхту-ледокол Олега Тинькова спустили на воду

РБК17:47

На воду спустили первую в мире яхту-ледокол

REGNUM10:50

Тиньков достроил первую в мире частную яхту-ледокол

Lenta.ru19:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7250 источников, обновлено в 22:05, Ашберн
Шоу-бизнес

Актер Виктор Проскурин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве

Национальная служба новостей 10:24
35
Игры

Sony выпустит игру Horizon Zero Dawn для PC 7 августа

Один из главных эксклюзивов для PlayStation 4 выйдет на компьютеры 7 августа. Игру можно будет купить за $49,99 (3500 тысяч рублей).
Piter.tv 13:40
45
Происшествия

Просителя убежища из России застрелили в Австрии

В австрийском городе Герасдорф в субботу, 4 июля, застрелили просителя убежища из России.
Lenta.ru 18:30
91
Армия и оружие

Украина планирует разместить ПКР «Нептун» на Черном и Азовском морях

Известия 16:55
6
Общество

ЦБ извинился за пост об изъятии доходов у населения во время ВОВ

Банк России опубликовал 30 июня пост в Facebook, в котором рассказывалось об изъятии доходов у населения государством во время Великой Отечественной войны.
Коммерсантъ вчера в 10:36
107
Политика

Путин объяснил появление флага ЛГБТ на здании посольства США

Вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США в центре Москвы на Новинском бульваре характеризует самих сотрудников диппредставительства, заявил президент России Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию РФ.
Газета.Ru вчера в 12:46
3,1K
Политика

Ракетную атаку совершили на посольство США в Багдаде

После атаки был закрыт восточный вход в "зеленую зону" города. За минувший июнь произошло несколько ракетных атак на посольство США.
Интерфакс 19:55
1
Футбол

«Торпедо-БелАЗ» — «Шахтер»: будут ли голы?

«Торпедо-БелАЗ» и «Шахтер» сыграют 5 июля, предлагаем наш вариант прогноза.
Все про Спорт ру 16:29
Политика

Рэпер Канье Уэст объявил о намерении баллотироваться в президенты США

Рэпер Канье Уэст написал в твиттере, что планирует принять участие в выборах президента США 2020 года.
Интерфакс 22:01
Кино

Мини-сериал по мотивам фильма «Текст» появился в Сети

Премьера расширенной версии киноленты «Текст» с актером Александром Петровым в главной роли состоялась 3 июля.
iReactor 12:47
16
Политика

Трамп заявил, что США победили нацистов и «свергли коммунистов»

Соединенные Штаты в прошлом одержали победу над нацизмом, а также "свергли коммунистов", сейчас перед ними стоит задача одолеть "радикальных левых" внутри страны.
ТАСС 19:40
9
Армия и оружие

США получили замену российским ракетным двигателям РД-180

Первый тестовый жидкостный ракетный двигатель BE-4, который должен заменить российский аналог — РД-180 прибыл на завод в Алабаме, сообщила компания United Launch Alliance (ULA, совместное предприятие корпораций Boeing и Lockheed Martin).
Коммерсантъ 16:39
1,2K
Здоровье

За сутки в Свердловской области от коронавируса умерли 7 человек

Kursk.com вчера в 03:49
1,3K
Шоу-бизнес

Дочь певца Евгения Осина вышла замуж

Дочь российского певца Евгения Осина, 18-летняя Агния вышла замуж, сообщает Газета.ru.
РИАМО 05:56
4
Политика

Сенатор объяснил право России выдвигать требования к Украине

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никто от Украины, как независимой страны, ничего не может требовать.
РИА Новости 11:03
296
Экономика

В Госдуме предложили увеличить налоговый вычет при покупке жилья

"В целях повышения доступности жилья для российских семей и приближения сумм, подлежащих налоговому вычету на имущество, до фактической стоимости недвижимости, прошу вас рассмотреть возможность увеличить суммы, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, в два раза — до 4 млн и 6 млн рублей соответственно", — подчеркивает Федоров в своем обращении к премьер-министру.
Газета.Ru 08:42
1,4K
Экономика

«Понимание того, что, как и когда нужно делать, в Банке России полностью отсутствует»

В интервью YouTube-каналу Евгения Когана "BitKogan" он рассказал, как меняется мировая экономика под влиянием коронакризиса и независимо от него, каковы шансы президента США Дональда Трампа на переизбрание и какой должна быть ключевая ставка Центробанка РФ прямо сейчас.
Реальное время 17:00
Политика

Племянник Владимира Путина возглавит партию «Народ против коррупции»

Путин — «эффективный предприниматель», а партия «получит новый импульс в развитии антикоррупционной деятельности, реализации различных социальных проектов», говорится в заявлении «Народа против коррупции».
Snob.ru 13:57
32
Шоу-бизнес

Опубликованы фото с тайной свадьбы Андрея Макаревича

Четвертая свадьба лидера «Машины времени» Андрея Макаревича прошла аж полгода назад, но фото с нее свет увидел только сейчас.
Super.ru 02 июля в 15:36
26
Происшествия

Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела

Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
REGNUM 15:28
53
Армия и оружие

Дальность поражения российских ЭМИ-пушек увеличена в несколько раз

Дальность гарантированного уничтожения целей опытными образцами российских электромагнитных пушек в рамках продолжающихся испытаний доведена до 10 километров.
Вести.Ru 21:55
Происшествия

СКР обжаловал отмену возбуждения дела против следователя Миниахметова

«Следственный комитет обжаловал генеральному прокурору РФ решение его заместителя Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК России»,— сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Коммерсантъ 08:43
914
Здоровье

Госпиталь на Свободненском ГПЗ построили за 45 дней

Амур.инфо 20:52
Общество

В Госдуме допустили условное наказание для журналистки Прокопьевой

Газета.Ru 13:27
1,1K
Шоу-бизнес

Продюсер МакSим опубликовала первое фото певицы после тяжелого ДТП

Продюсер певицы МакSим (Марины Абросимовой) Маргарита Соколова опубликовала первую фотографию артистки после тяжелого ДТП в 2019 году.
ФАН 10:19
4
Футбол

Гранада — Валенсия 2:2

В матче 34-го тура чемпионата Испании по футболу "Валенсия" и "Гранада" сыграли вничью.
Газета.Ru 17:53
Общество

Кадыров присутствовал на похоронах Абдулманапа Нурмагомедова

Газета.Ru 12:18
72
Футбол

«Шахтер» переиграл «Динамо» в матче чемпионата Украины

Донецкий "Шахтер" обыграл киевское "Динамо" в матче седьмого тура плей-офф чемпионов первенства Украины.
Газета.Ru 14:41
Здоровье

Россиян предупредили об опасности клубники

Специалист обратил внимание на то, что употребление клубники может быть опасно, поскольку она вызывает опухание губ, языка, век или горла, а также сыпь и покраснение кожи.
Lenta.ru 20:37
7
Общество

Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия вчера в 02:36
1,6K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Олег Тиньков
Российский предприниматель
Российский предприниматель. По данным Forbes, в 2014 году занимал 1210-е место в списке наиболее состоятельных людей мира, в списке богатейших бизнесменов России в 2019 году занимает 47-е место с состоянием 1,7 миллиарда долларов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Флиссинген
Город в Нидерландах
Община и портовый город в Нидерландах. Расположен на острове Валхерен, при впадении реки Шельда в Северное море.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное