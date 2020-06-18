Экономика

РБКРБКЯкобашвили ответил Чубайсу на поговорку о конце нефтяной экономики

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По словам Якобашвили, в мире стремительно развиваются все направления, связанные с электричеством, батареями и так далее, и России в этой ситуации необходимо стремиться к тому, чтобы суметь использовать те возможности, которые были даны ей во время нефтяного изобилия, и заместить их чем-то другим.
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Общество

Госпремию по науке получат разработчики вакцины от COVID-19

Государственную премию в области науки за 2019 год присудили ученым, создавшим препарат для иммунотерапии рака, а также лекарство и вакцину от коронавирусной инфекции.
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Общество

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Экономика

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РБК 03:11
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Общество

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Ведомости 03:30
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Политика

В Кремле прокомментировали визит полиции к журналисту «Дождя»

Отвечая на вопрос о визите полиции к Баеву, который подготовил материал о подготовке к голосованию по поправкам к конституции, представитель Кремля отметил, что "в курсе [этой истории] из сообщений СМИ".
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Первая леди США Меланья Трамп оказалась не "трофейной женой", как было принято считать с тех пор, как ее супруг стал президентом США.
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РБК вчера в 13:46
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У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщила его пресс-служба.
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В результате столкновения оба автомобиля загорелись. По предварительным данным, погибли шесть человек.
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Один из основателей компании Вимм-Билль-Данн, проданной в 2011 году компании PepsiCo. Вице-президент РСПП, председатель Комитета по корпоративной социальной ответственности и демографической политике РСПП. Председатель Объединенной комиссии по этике при РСПП. Член Совета ТПП по развитию потребительского рынка. Президент Научно-производственной группы «ИнОйл»...
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Чубайс Анатолий Борисович
Политик
Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
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