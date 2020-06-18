Экономика
РБКЯкобашвили ответил Чубайсу на поговорку о конце нефтяной экономики
По словам Якобашвили, в мире стремительно развиваются все направления, связанные с электричеством, батареями и так далее, и России в этой ситуации необходимо стремиться к тому, чтобы суметь использовать те возможности, которые были даны ей во время нефтяного изобилия, и заместить их чем-то другим.
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Общество
Школьникам не разрешат пересдавать ЕГЭ в текущем году
Пересдача единого госэкзамена (ЕГЭ) для улучшения результата в этом году не предусмотрена.
Известия 04:34
Единоборства
Плющенко заявил, что готов выйти на ринг с Навальным
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что готов отстаивать честь своей семьи на ринге после критики за политический ролик.
Нева Спорт вчера в 16:28
Общество
Госпремию по науке получат разработчики вакцины от COVID-19
Государственную премию в области науки за 2019 год присудили ученым, создавшим препарат для иммунотерапии рака, а также лекарство и вакцину от коронавирусной инфекции.
РБК 05:36
Общество
В Белоруссии заявили о пропаже кандидата на пост президента Бабарико
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в рамках расследования задержано порядка 15 человек, «в больших объемах идут оперативные и следственные мероприятия».
Известия 04:17
Общество
В России могут ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести временное дополнительное пособие для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Газета.Ru вчера в 03:13
Общество
Генпрокуратура России назвала самые коррупционные регионы
Москва, 18 июня 2020, 05:32 — REGNUM В тройку самых коррупционных регионов России, по данным Генпрокуратуры России за 2019 год, вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.
REGNUM вчера в 22:32
Культура
Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда показали в мультфильме о Человеке-пауке
О сюжете сиквела известно немного, но в Сеть уже попадали утечки о том, что, возможно, в проекте будет показано камео трех разных версий дружелюбного соседа - Тоби Магуайра, Эндрю Гарфилда и Тома Холланда.
Российская газета 16 июня в 14:41
Здоровье
В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса
Клинические исследования двух форм вакцины против вируса SARS-CoV-2 (возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19) начались в России сегодня, 17 июня, сообщает Министерство здравоохранения.
Коммерсантъ вчера в 05:12
Происшествия
Российского солдата осудили за съемки порно в гостиницах
Военнослужащий одной из воинских частей Тверского гарнизона во время прохождения службы снимал порнографические видеоролики и размещал их в интернете.
Lenta.ru 05:45
Шоу-бизнес
Павел Майков призвал оставить в покое Ефремова
Звезда сериала "Бригада", Павел Майков прокомментировал травлю актёра Михаила Ефремова, связанную с ДТП, которое тот устроил.
Paparazzi.ru 03:41
Экономика
Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых
По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
ТАСС 02:43
Общество
Адвокат Ефремова рассказал о переговорах по компенсации
Брат Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, готов встретиться для обсуждения компенсации, заявил в интервью «Московскому комсомольцу» адвокат актера Эльман Пашаев.
Smolnarod.ru вчера в 06:52
Общество
В Краснодарском крае снимают карантин
Краснодар, 18 июня 2020, 12:26 — REGNUM Карантин на территории Краснодарского края будет отменён с 21 июня, об этом 18 июня заявил на заседании оперштаба губернатор Вениамин Кондратьев.
REGNUM 05:26
Общество
Павел Дуров пригрозил Facebook судом
По словам предпринимателя, модераторы Facebook и Instagram уже больше года бездействуют, позволяя этим платформам зарабатывать деньги на рекламе запускаемых от его имени мошеннических схем.
Вести.Ru вчера в 11:59
Происшествия
В Омске ревнивец зарезал любовника жены на глазах у людей
Обманутый мужчина долгое время поджидал соперника возле его дома, дождавшись, напал и нанес многочисленные удары ножом.
Московский Комсомолец 05:56
Общество
К журналисту «Дождя» пришла полиция из-за статьи о голосовании по Конституции
В ночь на 18 июня сотрудники полиции приехали к редакции телеканала «Дождь» и взяли объяснение с корреспондента Антона Баева, выпустившего репортаж о подделке аккаунтов для электронного голосования.
Ведомости 03:30
Политика
В Кремле прокомментировали визит полиции к журналисту «Дождя»
Отвечая на вопрос о визите полиции к Баеву, который подготовил материал о подготовке к голосованию по поправкам к конституции, представитель Кремля отметил, что "в курсе [этой истории] из сообщений СМИ".
ТАСС 06:20
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
Общество
В США вышла в свет скандальная биография Меланьи Трамп
Первая леди США Меланья Трамп оказалась не "трофейной женой", как было принято считать с тех пор, как ее супруг стал президентом США.
Газета.Ru 16 июня в 16:46
Происшествия
Исполняющий обязанности главы СК по Дагестану попал в ДТП
Исполняющий обязанности главы следственного управления Следственного комитета по Дагестану Олег Потанин попал в ДТП в Каякентском районе и был госпитализирован в тяжелом состоянии.
РБК вчера в 13:46
Общество
У Назарбаева обнаружили коронавирус
У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщила его пресс-служба.
RT на русском 03:06
Происшествия
Пьяный внук экс-губернатора Хабаровского края устроил ДТП в Москве
Российская газета 02:14
Футбол
«Челси» объявил о покупке Вернера
Лондонский «Челси» объявил о переходе 25-летнего Тимо Вернера из «Лейпцига».
RT на русском 06:26
Происшествия
Банда ловила россиян и отдавала их в рабство
В городе Батайск Ростовской области задержали четверых участников банды, занимавшейся похищением людей для отправки в рабство.
Lenta.ru 05:11
Здоровье
Мясников рассказал, как опознать плохого врача
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, как отличить хорошего врача от плохого.
РЕН ТВ 04:41
Происшествия
Шесть человек погибли при аварии в Мордовии
В результате столкновения оба автомобиля загорелись. По предварительным данным, погибли шесть человек.
РБК вчера в 23:38
Шоу-бизнес
Наташа Королева пожаловалась, что потеряла бизнес из-за пандемии
Популярная российская исполнительница Наташа Королева призналась, что из-за пандемии коронавируса потеряла свой бизнес.
ФАН вчера в 04:46
Культура
Юрий Соломин празднует 85-летие
Общественное телевидение России 05:33
Здоровье
Свердловский эпидемиолог объяснил, почему нужно продолжать носить маски
Эксперт отмечает, что некотороые носители могут и не заметить вируса, всё пройдёт бессимптомно.
REGNUM 05:42