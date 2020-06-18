Экономика

РБКРБКЯкобашвили ответил Чубайсу на поговорку о конце нефтяной экономики

Эксперты журнала Forbes оценили состояние Якобашвили в $750 млн. В рейтинге 200 богатейших бизнесменов России 2020 года он занял 136-е место.
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с чего всё началось

Якобашвили ответил Чубайсу на поговорку о конце нефтяной экономики

По словам Якобашвили, в мире стремительно развиваются все направления, связанные с электричеством, батареями и так далее, и России в этой ситуации необходимо стремиться к тому, чтобы суметь использовать те возможности, которые были даны ей во время нефтяного изобилия, и заместить их чем-то другим.
РБКвчера в 05:55

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Якобашвили оценил сравнение Чубайса нефти с дохлой лошадью

Общественная служба новостейвчера в 09:26

Российский миллиардер оценил сравнение нефти с дохлой лошадью

РИА Новостивчера в 08:22

Миллиардер оценил сравнение Чубайсом нефти с «дохлой лошадью»

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Якобашвили ответил Чубайсу на слова об окончании нефтяной эпохи

Компаниявчера в 09:07

Российский олигарх ответил Чубайсу на сравнение нефти с дохлой лошадью

Lenta.ruвчера в 07:13

«Лошадь сдохла»? Эксперт рассказал о перспективах нефтяной отрасли России

ИА Красная Веснавчера в 07:11

Якобашвили ответил Чубайсу на поговорку о конце нефтяной экономики

РБКвчера в 05:55
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Армия и оружие

Российские истребители вылетали на перехват бомбардировщиков ВВС США

Вести.Ru 03:26
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Политика

В Госдуме предупредили Киев по поводу добычи газа у берегов Крыма

В Госдуме прокомментировали намерение "Нафтогаз Украины" возобновить добычу углеводородов на шельфе Черного моря.
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Кино

Вышел тизер версии «Лиги Справедливости» от Зака Снайдера

Выход фильма запланирован на 2021 год. В сети появился тизер из режиссерской версии фильма Зака Снайдера "Лига Справедливости".
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Общество

Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования

Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05
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Происшествия

В Москве женщина убила двух мужчин в пьяной ссоре у метро

Следователи задержали женщину, которая подозревается в убийстве двух человек в ходе пьяной ссоры в Москве, сообщила представитель столичного главка СК России Юлия Иванова.
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В США умер сын Никиты Хрущева Сергей

В США умер 85-летний Сергей Хрущев, сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.
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Авто

«КамАЗ» создал первый грузовой электромобиль «Чистогор»

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Нонна Гришаева рассказала о непростой работе с Ефремовым

Актриса Нонна Гришаева рассказала в интервью о своей непростой работе с актером Михаилом Ефремовым, который стал участником смертельного ДТП 8 июня.
Невские Новости 17 июня в 17:24
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Экономика

Сбербанк ввел комиссию за переводы через банкоматы

С начала лета все переводы через банкоматы Сбербанка стали платными — с любой суммы придется заплатить один процент, сообщили РИА Новости в банке.
РИА Новости 03:19
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Происшествия

Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова

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Происшествия

В Пермском крае число умерших от COVID-19 достигло 105

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Apple может переименовать iPhone в Apple Phone, а iOS — в iPhone OS

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Общество

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За прошедшие сутки в Крыму подтверждено 14 случаев новой коронавирусной инфекции.
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За весь период эпидемии в России зарегистрировали 569 063 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них более 324 тысяч выздоровели, 7841 скончался.
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Против Порошенко возбудили дело из-за получения Украиной томоса

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что в отношении него возбудили уголовное дело из-за получения Украиной томоса об автокефалии.
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Церемония вручения премии BAFTA в 2021 году перенесена на 11 апреля

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Специалисты расшифровали геном «пекинского» коронавируса

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Общество

Участник «Уральских пельменей» объяснил приезд в захваченный монастырь

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The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне

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Общество

Церковь и Банк Англии извинились за связи с работорговлей

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«Сочи» и «Ростов» договорились провести матч согласно расписанию

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Общество

С 19 июня изменится расчет больничных и пособий

19 июня вступают в силу новые правила расчёта пособий по временной нетрудоспособности, уходу за ребёнком, а также по беременности и родам.
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Общество

ФАС отрицает смягчение требований к предустановке отечественного софта

В обновленный текст проекта постановления о предустановке отечественного программного обеспечения были внесены правки юридического и технического характера.
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Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП в Мордовии

НТА-Приволжье – Шесть человек погибли в ДТП в Мордовии.
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ЕР хочет дать некоторым медикам право приватизировать служебное жилье

ЕР предлагает дать медработникам первичного звена, проработавших не менее 15 лет в сельской местности, право на приватизацию служебного жилья, заявил секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак.
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Три категории россиян получат прибавку к пенсии с 1 августа

На увеличение смогут рассчитывать работающие пенсионеры, от которых поступали страховые взносы в 2019 году, участники программы софинансирования пенсионных накоплений, а также получатели накопительной пенсии.
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Давид Михайлович Якобашвили
Российский бизнесмен
Один из основателей компании Вимм-Билль-Данн, проданной в 2011 году компании PepsiCo. Вице-президент РСПП, председатель Комитета по корпоративной социальной ответственности и демографической политике РСПП. Председатель Объединенной комиссии по этике при РСПП. Член Совета ТПП по развитию потребительского рынка. Президент Научно-производственной группы «ИнОйл»...
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Чубайс Анатолий Борисович
Политик
Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
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