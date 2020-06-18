По словам Якобашвили, в мире стремительно развиваются все направления, связанные с электричеством, батареями и так далее, и России в этой ситуации необходимо стремиться к тому, чтобы суметь использовать те возможности, которые были даны ей во время нефтяного изобилия, и заместить их чем-то другим.

с чего всё началось

Эксперты журнала Forbes оценили состояние Якобашвили в $750 млн. В рейтинге 200 богатейших бизнесменов России 2020 года он занял 136-е место.

Якобашвили ответил Чубайсу на поговорку о конце нефтяной экономики

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