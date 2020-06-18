Экономика

РБКРБКЯкобашвили ответил Чубайсу на поговорку о конце нефтяной экономики

Эксперты журнала Forbes оценили состояние Якобашвили в $750 млн. В рейтинге 200 богатейших бизнесменов России 2020 года он занял 136-е место.
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с чего всё началось

Якобашвили ответил Чубайсу на поговорку о конце нефтяной экономики

По словам Якобашвили, в мире стремительно развиваются все направления, связанные с электричеством, батареями и так далее, и России в этой ситуации необходимо стремиться к тому, чтобы суметь использовать те возможности, которые были даны ей во время нефтяного изобилия, и заместить их чем-то другим.
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Один из основателей компании Вимм-Билль-Данн, проданной в 2011 году компании PepsiCo. Вице-президент РСПП, председатель Комитета по корпоративной социальной ответственности и демографической политике РСПП. Председатель Объединенной комиссии по этике при РСПП. Член Совета ТПП по развитию потребительского рынка. Президент Научно-производственной группы «ИнОйл»...
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Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
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