Единоборства
News.ruЯковлев проиграл американцу Робертсу на UFC в Москве
Российский боец лёгкого веса Александр Яковлев на турнире UFC в Москве потерпел поражение единогласным решением судей от американца Рузвельта Робертса. Робертс, не уступающий россиянину в росте и длине рук, уверенно разбивал его с дистанции в первом раунде.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 21:26, Ашберн
Кино
Фильм «Дылда» Балагова получил главный приз Женевского кинофестиваля
Фильм российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" стал победителем ХХV Женевского международного кинофестиваля (Geneva International Film Festival, GIFF) среди полнометражных лент.
ТАСС 19:00
Космос
NASA презентовало первый электрический самолет
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило публике полностью электрический экспериментальный самолет X-57 Maxwell.
МИР 24 08:33
Политика
В Боливии оппозиция захватила государственные СМИ
В Боливии сторонники оппозиции взяли под контроль национальный телеканал Bolivia TV (BTV) и государственную радиостанцию Patria Nueva (RPN), тем самым прервав освещение протестов в стране.
Вести.Ru 20:39
Политика
Китайские СМИ оценили шансы НАТО на захват Калининграда
Силы НАТО смогут захватить Калининградскую область приблизительно за двое суток, в случае военного конфликта с Россией в Прибалтике.
Известия 19:54
Общество
Instagram предупредил пользователей в США об отключении функции лайков
Социальная сеть по обмену фотографиями и короткими видеозаписями, принадлежащая компании Facebook, на следующей неделе запустит в тестовом режиме на территории США функцию, скрывающую количество лайков под постами пользователей.
РБК 05:15
Хоккей
Гол Кучерова помог «Тампе» победить «Баффало»
Тампа-Бэй победила Баффало (3:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Первой звездой был признан форвард молний Никита Кучеров.
Советский спорт 01:54
Игры
Геймеры обрушили рейтинг Red Dead Redemption 2 на Metacritic
В ночь после релиза разработчики выпустили обновление Rockstar Launcher, а сегодня в ночь они обновили и саму игру - однако, геймеры продолжают страдать от ошибок лаунчера и вылетов из Red Dead Redemption 2. Более того, свежий патч RDR 2 для некоторых игроков лишь все испортил - ранее корректно работавшая игра начала вылетать.
Gmbox.ru 07 ноября в 05:17
Экономика
Глава офиса Зеленского озвучил план Киева по внешним кредитам
Пока же, подчеркнул чиновник, Украина тратит до 40% от госбюджета на обслуживание по внешним кредитам, но рост доверия к стране среди международных финансовых партнеров будет способствовать привлечению иностранных средств под меньший процент.
REGNUM 03:04
Происшествия
Кот спас ребенка от падения с лестницы
Телеканал 360° 07 ноября в 04:59
Технологии
«Яндекс» показал беспилотного робота-курьера
«Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.
РБК 07 ноября в 09:44
Шоу-бизнес
Экс-участница Serebro рассказала об унижениях со стороны Серябкиной
Бывшая участница обновленного состава группы Serebro Ирина Титова рассказала об унижениях со стороны Ольги Серябкиной.
РЕН ТВ вчера в 17:34
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова похудела на два килограмма и сменила имидж
Российская балерина Анастасия Волочкова предстала перед поклонниками с новой прической и укладкой. Об этом она рассказала своим в соцсетях.
Вечерняя Москва 07 ноября в 15:53
Общество
Кабмин установил размеры пособий по безработице на 2020 год
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об установлении размеров пособий по безработице на 2020 год - максимальный и минимальный размеры пособий составят 8 тыс. рублей и 1,5 тыс. рублей соответственно.
ТАСС вчера в 13:09
Гаджеты
Фонари на улицах РФ смогут заряжать гаджеты и раздавать Wi-Fi
В РФ уличные фонари получат возможность проводить зарядку гаджетов и раздавать сигнал Wi-Fi.
OAnews 10:13
Футбол
«Краснодар» прилетел в Москву на матч с «Локомотивом»
Спорт-Экспресс 12:12
Культура
Гагарина в слезах покинула студию «Голоса»
«Никому не пожелаю такого пережить, поэтому хочу пожелать вам чтобы вы смогли, жили и радовались много-много дней», — сказала певица, после чего стремительно покинула студию в слезах.
Lenta.ru 19:49
Авто
Названы самые интересные экспонаты выставки SEMA 2019
Выставка SEMA (Specialty Equipment Market Association) 2019 открылась в начале недели в Лас-Вегасе.
DriveNN.ru вчера в 08:40
Армия и оружие
Министр обороны Индии призвал Россию инвестировать в индийский ВПК
Министр обороны Индии Раджнатх Сингх призвал российских производителей вооружения инвестировать в индийский военно-промышленный комплекс (ВПК).
REGNUM 07 ноября в 00:19
Общество
Отца Мары Багдасарян лишили гражданства России
RT на русском 09:44
Общество
В Приморье начался выпуск последней группы белух из «китовой тюрьмы»
О нахождении в «китовой тюрьме» в бухте Средней 90 белух и 11 косаток, принадлежащих ООО «Афалина», ООО «Океанариум ДВ», ООО «Белый Кит» и ООО «Сочинский дельфинарий», стало известно в ноябре 2018 года.
РБК 20:24
Происшествия
Суд взыскал более 6 млрд рублей с полковника ФСБ Черкалина
Головинский суд Москвы принял решение взыскать в пользу государства более 6 млрд рублей в виде активов с обвиняемого во взяточничестве полковника ФСБ Кирилла Черкалина, частично удовлетворив иск Генеральной прокуратуры России.
RT на русском вчера в 11:28
Политика
В Польше по запросу России задержали лидера украинских националистов
Зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура задержали в Польше.
РИА Новости 10:42
Общество
В России изменили порядок расчета тарифов на вывоз мусора
В России меняют правила расчета тарифа коммунальной услуги за вывоз мусора.
Газета.Ru 03:52
Шоу-бизнес
Разин заявил об улучшении состояния здоровья Заворотнюк
Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин сообщил об улучшении состояния здоровья Анастасии Заворотнюк, соответствующий пост он разместил в своем Instagram.
РИА Новости 19:13
Футбол
Гол Головина принёс «Монако» победу над «Дижоном» в матче Лиги 1
«Монако» одержал победу над «Дижоном» в матче 13-го тура французской Лиги 1.
RT на русском 16:04
Общество
В Карелии чиновник предложил расстреливать граждан за жалобы
Глава администрации Олонецкого муниципального района республики Карелия Сергей Прокопьев в буквальном смысле предложил расстреливать тех, кто жалуется властям на нерешенные проблемы.
Общая газета.RU вчера в 16:54
Общество
Судно Газпрома отправилось за газом в США
Взгляд.ру вчера в 13:31