Телеведущий Леонид Якубович в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro озвучил размер своей пенсии. При этом он отметил, что никак не может понять, куда делись его отчисления в пенсионный фонд с ежемесячной зарплаты.

с чего всё началось

Но я работаю. У меня сейчас дочь учится, внучка учится. Им пригодятся эти средства.

Народный артист России, ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович озвучил в интервью порталу Teleprogramma.pro размер своей пенсии.

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