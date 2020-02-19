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РИА НовостиРИА НовостиЯкубович назвал размер своей пенсии

Народный артист России, ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович озвучил в интервью порталу Teleprogramma.pro размер своей пенсии.
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Леонид Якубович
Но я работаю. У меня сейчас дочь учится, внучка учится. Им пригодятся эти средства.
— Леонид Якубович, телеведущийГазета.Ru 20:59
с чего всё началось

«Ну и куда делись мои деньги?»: Леонид Якубович озвучил размер своей пенсии

Телеведущий Леонид Якубович в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro озвучил размер своей пенсии. При этом он отметил, что никак не может понять, куда делись его отчисления в пенсионный фонд с ежемесячной зарплаты.
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Леонид Якубович
Телеведущий
Советский и российский телеведущий, актёр, сценарист, писатель, продюсер. Народный артист РФ. Член общественного совета Российского еврейского конгресса. Наиболее известен как ведущий и художественный руководитель программы «Поле чудес».
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