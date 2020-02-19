Шоу-бизнес
Взгляд.руЯкубович назвал размер своей пенсии
Народный артист России, ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович назвал размер своей пенсии. По словам Якубовича, на данный момент свои пенсионные накопления он ни на что не тратит, передает РИА «Новости».
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Если посчитать, сколько я за это время отложил, то мне жизни не хватит, чтобы воспользоваться этими деньгами. Я никогда не мог понять, что значит – в пенсионном фонде нет денег. У каждого вычитают 13 процентов из зарплаты. Ну а дальше чего? Вот этого я понять не могу.
— Леонид Якубович, телеведущийNewInform 01:33
с чего всё началось
Телеведущий Леонид Якубович в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro озвучил размер своей пенсии. При этом он отметил, что никак не может понять, куда делись его отчисления в пенсионный фонд с ежемесячной зарплаты.Телепрограммавчера в 07:22
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«Ну и куда делись мои деньги?»: Леонид Якубович озвучил размер своей пенсии
Телепрограммавчера в 07:22
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