Телеведущий Леонид Якубович в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro озвучил размер своей пенсии. При этом он отметил, что никак не может понять, куда делись его отчисления в пенсионный фонд с ежемесячной зарплаты.

с чего всё началось

Если посчитать, сколько я за это время отложил, то мне жизни не хватит, чтобы воспользоваться этими деньгами. Я никогда не мог понять, что значит – в пенсионном фонде нет денег. У каждого вычитают 13 процентов из зарплаты. Ну а дальше чего? Вот этого я понять не могу.

Народный артист России, ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович назвал размер своей пенсии. По словам Якубовича, на данный момент свои пенсионные накопления он ни на что не тратит, передает РИА «Новости».

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