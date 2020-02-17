Общество

News.ruNews.ruЯкубович оказал первую помощь Диброву во время приступа

Телеведущий Леонид Якубович оказался рядом со своим коллегой Дмитрием Дибровым в момент, когда тому стало плохо, и оказал первую помощь.
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с чего всё началось

Леонид Якубович спасал Дмитрия Диброва во время приступа

Дмитрия Диброва спас его коллега Леонид Якубович, когда телеведущему стало плохо на премьере фильма Егора Кончаловского «На Луне» в московском кинотеатре «Октябрь».
Комсомольская правда15:12

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Якубович оказывал помощь Диброву до приезда скорой помощи

Телеканал 360°16:29

В Москве госпитализировали Дмитрия Диброва. Первую помощь ведущему оказал Якубович

URA.Ru16:13

Якубович оказал первую помощь Диброву во время приступа

Известия15:17

Очевидцы рассказали о спасении Диброва Якубовичем

Lenta.ru15:34

Якубович спас Диброва во время приступа в московском кинотеатре

Газета.Ru14:59

СМИ: Диброва во время приступа спас Якубович

РЕН ТВ14:52

«Его спасла «скорая»: Леонид Якубович сообщил подробности приступа Дмитрия Диброва

Комсомольская правда16:56
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 19:24, Ашберн
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Общество

В России задумали запретить отключать услуги ЖКХ за долги

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Lenta.ru 18:54
Экономика

Центробанк собирается изменить правила для блокировки счетов

Впервые за восемь лет ЦБ разработал новые критерии, по которым операции могут отнести к сомнительным, пишет РБК.
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Экономика

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Власти Кузбасса и «РусГидро» решили достраивать Крапивинскую ГЭС

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Дмитрий Дибров
Журналист
Советский и российский журналист, шоумен, телеведущий, продюсер и режиссёр, а также певец, музыкант и актёр. Работал на пяти федеральных телеканалах, член Академии Российского телевидения.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Леонид Якубович
Телеведущий
Советский и российский телеведущий, актёр, сценарист, писатель, продюсер. Народный артист РФ. Член общественного совета Российского еврейского конгресса. Наиболее известен как ведущий и художественный руководитель программы «Поле чудес».
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