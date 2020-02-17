Дмитрия Диброва спас его коллега Леонид Якубович, когда телеведущему стало плохо на премьере фильма Егора Кончаловского «На Луне» в московском кинотеатре «Октябрь».

с чего всё началось

Телеведущий Леонид Якубович оказался рядом со своим коллегой Дмитрием Дибровым в момент, когда тому стало плохо, и оказал первую помощь.

Якубович оказал первую помощь Диброву во время приступа

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