Общество
News.ruЯкубович оказал первую помощь Диброву во время приступа
Телеведущий Леонид Якубович оказался рядом со своим коллегой Дмитрием Дибровым в момент, когда тому стало плохо, и оказал первую помощь.
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с чего всё началось
Дмитрия Диброва спас его коллега Леонид Якубович, когда телеведущему стало плохо на премьере фильма Егора Кончаловского «На Луне» в московском кинотеатре «Октябрь».Комсомольская правда15:12
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«Его спасла «скорая»: Леонид Якубович сообщил подробности приступа Дмитрия Диброва
Комсомольская правда16:56
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