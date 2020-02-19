Общество

Lenta.ruLenta.ruЯкубович ответил на критику пристыдившего его сенатора

Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович ответил сенатору Василию Иконникову, который пристыдил его за жалобы на низкую пенсию. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».
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Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.
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Как проходит эвакуация пассажиров круизного лайнера Diamond Princess

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Власти предложили увеличить бюджет программы по льготному кредитованию

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Французский биатлонист Мартен Фуркад объяснил свои слова в адрес россиянина Александра Логинова после его победы в спринтерской гонке на чемпионате мира в Антхольце, передает "МАТЧ ТВ".
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Microsoft признала последнее обновление Windows 10 опасным

Американская компания Microsoft отозвала последнее обновление операционной системы Windows 10 из-за его потенциально опасного влияния на компьютеры пользователей.
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«Ливерпуль» начал с поражения, «Атлетико» выстоял и забил всего один

Мадридский «Атлетико» дома обыграл «Ливерпуль» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
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Дочь Стивена Спилберга ушла в порноиндустрию

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Голландская прокуратура не комментирует утечку документов по MH17

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СМИ анонсировали возвращение в «Спартак» Романа Шишкина

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В «Роскосмосе» высказались по поводу замены летящего на МКС экипажа

В «Роскосмосе» высказались по поводу практики замены летящего на Международную космическую станцию (МКС) экипажа.
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Трамп предлагал условие для помилования Ассанжа

Президент США Дональд Трамп предлагал основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу помилование в случае, если он скажет, что Россия не была вовлечена в утечку писем демократов.
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Защитник хоккейного клуба «Колорадо» Никита Задоров считает, что российский футболист Дмитрий Тарасов показал себя не с лучшей стороны, когда в начале 2020 года поздравил молодежную сборную России по хоккею с победой на чемпионате мира.
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Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум прокомментировал обвинения россиянина Александра Большунова в адрес норвежца Симена Хегстада Крюгера в "нечестной игре".
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Леонид Якубович
Телеведущий
Советский и российский телеведущий, актёр, сценарист, писатель, продюсер. Народный артист РФ. Член общественного совета Российского еврейского конгресса. Наиболее известен как ведущий и художественный руководитель программы «Поле чудес».
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