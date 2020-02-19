Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович ответил сенатору Василию Иконникову, который пристыдил его за жалобы на низкую пенсию. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Якубович ответил на критику пристыдившего его сенатора

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