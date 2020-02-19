Телеведущий Леонид Якубович в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro озвучил размер своей пенсии. При этом он отметил, что никак не может понять, куда делись его отчисления в пенсионный фонд с ежемесячной зарплаты.

с чего всё началось

Но я работаю. У меня сейчас дочь учится, внучка учится. Им пригодятся эти средства.

Актер и телеведущий Леонид Якубович рассказал журналистам о размере своей пенсии. По словам народного артиста РФ, она составляет 23 тысячи рублей. Якубович отметил, что пока что он не тратит эти деньги, поскольку ему хватает зарплаты.

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