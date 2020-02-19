Шоу-бизнес
ФАНЯкубович озвучил размер своей пенсии
Актер и телеведущий Леонид Якубович рассказал журналистам о размере своей пенсии. По словам народного артиста РФ, она составляет 23 тысячи рублей. Якубович отметил, что пока что он не тратит эти деньги, поскольку ему хватает зарплаты.
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Но я работаю. У меня сейчас дочь учится, внучка учится. Им пригодятся эти средства.
— Леонид Якубович, телеведущийГазета.Ru вчера в 20:59
с чего всё началось
Телеведущий Леонид Якубович в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro озвучил размер своей пенсии. При этом он отметил, что никак не может понять, куда делись его отчисления в пенсионный фонд с ежемесячной зарплаты.Телепрограммавчера в 07:22
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«Ну и куда делись мои деньги?»: Леонид Якубович озвучил размер своей пенсии
Телепрограммавчера в 07:22
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