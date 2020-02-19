Общество
Газета.RuЯкубович предложил начислять главе Минтруда минимальную пенсию
"Если бы министр труда и социального обеспечения нашей страны получал бы 23 тысячи рублей в месяц или просто минимальную пенсию, которую у нас платят, все было бы нормально", - сказал Якубович.
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с чего всё началось
Все очень просто же решается: если бы министр труда и социального обеспечения нашей страны получал бы 23 тысячи рублей в месяц или просто минимальную пенсию, которую у нас платят, все было бы нормально.РИА Новости09:10
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