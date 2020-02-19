Общество

Газета.RuГазета.RuЯкубович предложил начислять главе Минтруда минимальную пенсию

"Если бы министр труда и социального обеспечения нашей страны получал бы 23 тысячи рублей в месяц или просто минимальную пенсию, которую у нас платят, все было бы нормально", - сказал Якубович.
Читать в источнике
Комментировать182
Леонид Якубович
Все очень просто же решается: если бы министр труда и социального обеспечения нашей страны получал бы 23 тысячи рублей в месяц или просто минимальную пенсию, которую у нас платят, все было бы нормально. Во-всяком случае, это довольно быстро решило бы вопрос.
— Леонид Якубович, телеведущийКрасная весна 11:19
с чего всё началось

Якубович предложил установить минимальную пенсию для министра труда

Все очень просто же решается: если бы министр труда и социального обеспечения нашей страны получал бы 23 тысячи рублей в месяц или просто минимальную пенсию, которую у нас платят, все было бы нормально.
РИА Новости09:10

Подробнее о событии

Якубович предложил платить министру труда зарплату в размере своей пенсии

РБК12:38

Якубович предложил установить для министра труда зарплату в 23 000 рублей

Ведомости10:39

Якубович предложил установить минимальную пенсию для министра труда

РИА Новости09:10

Якубович предложил платить главе Минтруда минимальную пенсию

URA.Ru09:40

Якубович призвал назначить главе Минтруда минимальную пенсию

Московский Комсомолец09:39

Якубович предложил установить министру труда минимальную пенсию

News.ru09:33

«Если долбить все время, то услышат»: Якубович предложил платить министру труда минимальную пенсию

Телеканал 360°09:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 13:59, Ашберн
Происшествия

Двое сотрудников «Ростелекома» задержаны по делу о картельном сговоре

По версии следствия, на торгах по реализации программы «Цифровая экономика» в рамках нацпроекта «Информационная инфраструктура» в Воронеже девять компаний под покровительством топ-менеджеров «Ростелекома» осуществили картельный сговор на 800 млн рублей.
Известия 10:59
Общество

Население «мутит воду», но администрация Петрозаводска «все порешала»

Возмущение депутата Александра Анишина вызвали публикации сайта "Столица на Онего", в которых сообщалось о протесте жителей Петрозаводска, разгоревшемся после внезапного и масштабного сноса деревьев в парке "Каменный бор".
Столица на Онего 02:54
Политика

Майор сообщил о конфликте с Зеленским из-за вопроса о службе в армии

РБК 13:34
Политика

Комитет Госдумы поддержал поправку о неприкосновенности экс-президента

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал новые поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях Конституции.
Российская газета 09:47
Политика

Бужанский не встал во время минуты молчания в память погибших на Майдане

Народный депутат от партии "Слуга народа" Максим Бужанский на заседании Верховной рады Украины отказался почтить память жертв событий Майдана.
Народные новости 11:26
Политика

Путин освободил Суркова от должности помощника президента

Президент России Владимир Путин своим указом освободил Владислава Суркова от должности своего помощника.
ТАСС вчера в 11:37
Кино

Премьера фильма «Калашников» прошла в Москве

Премьерный показ фильма о легендарном конструкторе стрелкового оружия Михаиле Калашникове прошел в минувший вторник в киноцентре «Октябрь».
Газета Культура 02:30
Общество

Путин ответил петербурженке на вопрос о жизни на 10 800 рублей в месяц

РИА Новости 06:49
Наука

Мужскую фертильность стало возможно быстро определить с помощью специального чипа

Исследователи, опубликовавшие свою работу в журнале Analytical Chemistry, разработали микрофлюидный чип, который помогает быстро оценить этот хемотаксический ответ клеток, что позволяет получить более полную картину фертильности мужчины.
Naked Science 12:32
Экономика

Минэкономразвития понизило прогноз по численности населения в России

Минэкономразвития понизило прогноз численности населения в России на ближайшие три года.
Газета.Ru 09:53
Авто

Эксперты поделились первыми впечатлениями после тест-драйва российской версии Skoda Karoq

Поначалу разработчики локализовали более дорогой и крупный Kodiaq, а теперь пришла очередь компактного Karoq, сборка которого недавно началась на предприятии в Нижнем Новгороде.
OAnews 12:43
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК 04:53
Политика

Путин поддержал отмену банковских комиссий при оплате ЖКХ

Позже в беседе с журналистами Неверов заявил, что законопроект об отмене банковских комиссии при оплате услуг ЖКХ будет внесен в Госдуму до конца текущей недели.
Интерфакс вчера в 07:13
Гаджеты

Emperion Nebulus: смартфон на базе Windows 10 с ARM-процессором

Упомянут симметричный порт USB Type-C. Приём заказов на Emperion Nebulus должен начаться в ближайшее время.
3DNews 01:47
Армия и оружие

ВСУ покинули опорный пункт в Донбассе

ВСУ были вынуждены покинуть передовой наблюдательный пункт в Донбассе, сообщил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
РИА Новости 13:01
Шоу-бизнес

Максим Галкин похвастался успехами детей на лыжах

Юморист рассказал, что дети впервые в своей жизни встали на горные лыжи. Он показал, что брат и сестра делают большие успехи в этом деле.
iReactor 17 февраля в 18:50
Автоспорт

Red Bull и Mercedes сильнее всех. Эксперт о поведении машин на тестах

Авторитетный автоспортивный журналист и эксперт Марк Хьюз, присутствующий в Барселоне на зимних тестах Формулы 1, поделился наблюдениями о поведении новых машин в связке второго и третьего поворотов автодрома.
Autosport.com.ru 11:19
Кино

Вуди Харрельсона расстреляли на видео со съемок «Венома 2»

Культуромания вчера в 06:36
Общество

Синоптики пообещали сохранение аномально теплой погоды до конца недели

Небывало теплая для февраля погода продержится как минимум до начала следующей недели.
Известия 13:06
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

Социальные пенсии в России будут проиндексированы с 1 апреля на 6,1%. Предположительно, индексация коснется 4 млн пенсионеров, на нее будет потрачено 21,7 млрд рублей до конца года.
Известия 07:05
Шоу-бизнес

Джиган и Оксана Самойлова показали новорождённого сына

18 февраля у пары родился долгожданный сын, которого они назвали Давидом. Первым новостью поделился счастливый отец.
Газета Metro 02:02
Общество

Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала

РИА Новости 07:10
Общество

Меган Маркл и принц Гарри лишились права на бренд Sussex Royal

Королева Великобритании Елизавета II запретила принцу Гарии и его супруге Меган Маркл использовать торговую марку Sussex Royal, а также продавать товары с названием «королевский».
Новый День 08:02
Общество

Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача

Сбежавшая из карантина по коронавирусу пациентка Алла Ильина, которую по решению суда вернули под наблюдение в больницу имени Боткина в Петербурге, не связывает увольнение главного врача с серией побегов из медучреждения.
РИА Новости 09:50
Общество

Двигатель на ледоколе «Арктика» признан неисправным

В Ленинградском электромашиностроительном заводе заявили, что восстановить работу ранее вышедшего из строя гребного электродвигателя (ГЭД) на правом валу атомного ледокола "Арктика" невозможно.
Газета.Ru 04:05
Армия и оружие

Российская авиация нанесла удары в Идлибе и Алеппо

Хакасия-Информ 03:14
Политика

В Госдуме оценили резолюцию парламента Эстонии о роли СССР в войне

Депутат Госдумы Дмитрий Белик прокомментировал RT принятие эстонским парламентом резолюции «Об исторической памяти и фальсификации истории», в которой осуждаются «попытки российских властей переписать историю, отрицая ответственность Советского Союза» за начало Второй мировой войны.
RT на русском 11:11
Авто

Показали новые изображения «Русского Прадо» от УАЗ

На прошлой неделе появились дизайнерские изображения нового УАЗ «Патриот», сделанные по размещенным в Роспатента документам и подробностям элементов «Русского Прадо».
Автоновости дня вчера в 08:00
Наука

Раскрыта тайна следов динозавров на потолке пещеры

В Австралии палеонтологи раскрыли более чем полувековую тайну следов, якобы оставленных 200 миллионов лет назад динозаврами на потолке пещеры.
Российская газета 06:00
Наука

В пещере Шанидар найдена новая цветочная могила неандертальцев

В Ираке в пещере Шанидар, которая считается кладбищем неандертальцев, археологи обнаружили новую «цветочную могилу».
МедиаПоток 02:13
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Леонид Якубович
Телеведущий
Советский и российский телеведущий, актёр, сценарист, писатель, продюсер. Народный артист РФ. Член общественного совета Российского еврейского конгресса. Наиболее известен как ведущий и художественный руководитель программы «Поле чудес».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное