Все очень просто же решается: если бы министр труда и социального обеспечения нашей страны получал бы 23 тысячи рублей в месяц или просто минимальную пенсию, которую у нас платят, все было бы нормально.

с чего всё началось

Ранее Якубович рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro, что размер его пенсии составляет 23 тысячи рублей.

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