Общество

РИА НовостиРИА НовостиЯкубович предложил установить минимальную пенсию для министра труда

Ранее Якубович рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro, что размер его пенсии составляет 23 тысячи рублей.
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с чего всё началось

Якубович предложил установить минимальную пенсию для министра труда

Все очень просто же решается: если бы министр труда и социального обеспечения нашей страны получал бы 23 тысячи рублей в месяц или просто минимальную пенсию, которую у нас платят, все было бы нормально.
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Леонид Якубович
Телеведущий
Советский и российский телеведущий, актёр, сценарист, писатель, продюсер. Народный артист РФ. Член общественного совета Российского еврейского конгресса. Наиболее известен как ведущий и художественный руководитель программы «Поле чудес».
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