Общество
РИА НовостиЯкубович предложил установить минимальную пенсию для министра труда
Ранее Якубович рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro, что размер его пенсии составляет 23 тысячи рублей.
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с чего всё началось
Все очень просто же решается: если бы министр труда и социального обеспечения нашей страны получал бы 23 тысячи рублей в месяц или просто минимальную пенсию, которую у нас платят, все было бы нормально.РИА Новости09:10
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Общество
Карантин для эвакуированных из Китая в Тюмень россиян завершился
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Парламент Эстонии принял антироссийскую резолюцию по Второй мировой
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Что случилось за ночь. Главные новости РБК
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Alphabet Inc. отказался от реализации проекта «энергетического змея» Makani Power.
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Общество
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Финансы
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Политика
США ввели санкции против подразделения «Роснефти»
США внесли в список санкций по Венесуэле швейцарскую компанию Rosneft Trading SA и председателя ее совета директоров Дидье Касимиро, сообщил американский Минфин.
Армия и оружие
Небензя заявил о невозможности переговоров Дамаска с террористами
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что США не смогут уговорить сирийское правительство на переговоры с террористами в Идлибе.
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США захотели новую ракету за два с половиной бюджета Минобороны России
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Общество
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Президент России Владимир Путин своим указом освободил Владислава Суркова от должности своего помощника.
Общество
Королева запретила принцу Гарри и Меган Маркл зарабатывать на своих титулах
Королева Великобритании Елизавета II запретила герцогам Сассекским использовать торговую марку Sussex Royal, чтобы зарабатывать на своих проектах.
Технологии
Названы опасные приложения, которые воруют данные пользователей
Зачастую мошенники используют их для получения банковских данных и кражи денежных средств со счетов.
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В США убили 20-летнего рэпера Pop Smoke
Американского рэпера Pop Smoke убили в Лос-Анджелесе. Об этом Rolling Stone сообщил представитель местной полиции.
Происшествия
Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей
В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб. В пресс-службе "Ростелекома" подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания "активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию".
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S&P: покупка Сбербанка из средств ФНБ ослабит бюджетное правило
Покупка акций Сбербанка не нарушит бюджетное правило, уверены аналитики S&P: правительство воспользуется деньгами ФНБ, превышающими 7% ВВП, а дивиденды ЦБ, которые будут отчасти состоять из этих денег и достанутся правительству, формально не нефтегазовые доходы.
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Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала
Телеведущий Дмитрий Шепелев призвал поклонников не волноваться из-за его ухода с Первого канала.