Общество
RT на русскомЯкубович прокомментировал информацию о своей операции
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Якубович оказался в одной из столичных клиник, где ему поставили кардиостимулятор. Концертный директор Якубовича Табриз Шахиди заявил, что никаких операций не было и не предвидится.
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с чего всё началось
Как стало известно РЕН ТВ, в медучреждение 74-летний артист обратился из-за проблем со здоровьем. Ему сделали операцию и всего через день отпустили домой.РЕН ТВ02:02
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Происшествия
Убивший студентку преподаватель СПбГУ находится в тяжелом состоянии
Как известно, мужчина уже оформил явку с повинной, а также признался в совершении убийства.
Газета.Ru 03:10
Спорт
«Спартак» откажется от турнира в США из-за проблем с визами
Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что команда собирается отказаться от участия в турнире Florida Cup, который пройдет в январе 2020 года в Орландо.
РБК 03:51
Общество
Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
Газета.Ru 02:46
Армия и оружие
В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли участок разведения сил в Петровском
Украинские силовики утром в воскресенье обстреляли из стрелкового оружия участок разведения сил и средств в Петровском.
ТАСС 03:08
Общество
Синоптик предупредил о переносе климатической зимы в Москве
"Фобос" прогнозирует, что климатическая зима придет в Москву с опозданием как минимум на две недели - в последней декаде ноября.
Газета.Ru 04:24
Общество
На 39-м году жизни умер известный промоутер Паша «Фейсконтроль»
Известный московский фейсконтрольщик и клубный промоутер Павел Пичугин, более известный как Паша "Фейсконтроль", ушел из жизни в возрасте 38 лет, сообщает Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 16:00
Политика
Девять российских бизнесменов попали в британский доклад об угрозе России
Секретный доклад о незаконном вмешательстве России в политику Великобритании упоминает девять российских бизнесменов, спонсирующих Консервативную партию страны.
Lenta.ru 04:41
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Политика
Посол Украины прокомментировал задержание националиста Мазура в Польше
Посол Украины в Польше Андрей Дещица прокомментировал задержание зампредседателя украинской националистической организации УНА-УНСО* Игоря Мазура в Польше.
RT на русском вчера в 18:29
Единоборства
Магомедшарипов победил Каттара решением судей на UFC в Москве
Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Забит Магомедшарипов встретился с американцем Келвином Каттаром в главном поединке турнира Fight Night 163.
Газета.Ru вчера в 17:39
Армия и оружие
Меркель призвала Европу развивать новые системы вооружений
Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала Европу развивать новые системы вооружений.
РИА Новости 04:33
Экономика
Эстонский Danske Bank предлагал богатым россиянам спрятать состояние в золоте
Эстонский филиал Danske Bank в середине 2012 года предлагал богатым клиентам из России спрятать их состояние в золоте, пишет Bloomberg со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы.
Forbes 02:35
Футбол
Гол Головина принес «Монако» победу над «Дижоном»
«Монако» победил «Дижон» в матче 13-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 1:0.
ProstoProSport вчера в 15:51
Хоккей
Юниорская сборная России выиграла Мировой кубок вызова
Российская газета 01:25
Общество
В Приморье 19 белух выпустили из «китовой тюрьмы»
В Приморском крае специалисты выпустили в бухте Успения возле Лазовского государственного природного заповедника 19 белух из «китовой тюрьмы».
RT на русском 08 ноября в 02:22
Фигурное катание
Туктамышева презентовала новый показательный номер под песню Леди Гаги
Спортсменка впервые исполнила на публике заявленный на сезон показательный номер под композицию певицы Леди Гаги и Бредли Купера из кинофильма «Звезда родилась» — Shallow.
Нева Спорт 04:35
Происшествия
Украинский пассажирский самолет загорелся при посадке в Египте
REGNUM вчера в 22:30
Общество
В России могут начать поощрять аккуратных водителей в 2020 году
Вице-премьер России Максим Акимов заявил о возможном запуске системы поощрения аккуратного стиля вождения в тестовом режиме в стране в 2020 году.
RT на русском вчера в 13:26
Футбол
«Спартак» в большинстве обыграл «Крылья Советов»
Московский «Спартак» одержал домашнюю победу над самарскими «Крыльями Советов» (2:0) в матче 16-го тура чемпионата России.
LiveSport.ru вчера в 12:56
Общество
Дочь Михаила Калашникова назвала себя младшей сестрой автомата АК-47
Конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников часто шутил, что в его жизни было два важных изобретения - автомат АК-47 и дочка, вспоминает его дочь Елена.
РИА Новости 01:18
Политика
Украинского журналиста обвинили в «работе на ФСБ» в телеэфире
Координатор общественной организации «Всеукраинское волонтерское движение» и «ветеран» операции в Донбассе Тарас Елейко в прямом эфире ток-шоу «Говорит великий Львов» обвинил журналиста Руслана Коцабу в «работе на ФСБ» и схватил его за ухо.
РБК 00:21
Футбол
«Сельта» – 22-я команда, которой Месси забил минимум 10 голов
В матче 13-го тура Примеры «Барселона» обыграла «Сельту» (4:1). Нападающий каталонцев Лионель Месси оформил хет-трик в этой встрече, доведя счет своих голов в ворота «Сельты» до 11.
Бомбардир.ру 00:27
Шоу-бизнес
Рудковская заявила о решении расстаться с Плющенко
Российская телеведущая Яна Рудковская сделала заявление о будущем своих отношений с фигуристом Евгением Плющенко.
Экономика сегодня 00:38
Общество
Минюст предложил регулировать звонки от роботов-коллекторов
Звонки от роботов-коллекторов могут приравнять к взаимодействию должников с людьми.
Коммерсантъ 04:28
Культура
Гагарина расплакалась и покинула студию «Голоса»
Полина Гагарина, комментируя выступление певца, не смогла сдержать слез – она призналась, что пережить смерть ребенка не каждому хватит сил.
Gazeta.SPb вчера в 14:23
Технологии
В США научились делать водку из воды и воздуха
Профиль 08 ноября в 12:42
Происшествия
В Анапе три человека погибли при пожаре в частном доме
Три человека погибли, еще один пострадал при пожаре в частном жилом доме в Анапе Краснодарского края, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 02:42
Здоровье
Роспотребнадзор разработал новые подходы к лечению гепатита В
Роспотребнадзор разработал новые подходы в лечении хронического гепатита В на основе геномного редактирования, это позволит полностью вылечить болезнь без воздействия на геном человека, сообщила глава ведомства Анна Попова.
РИА Новости вчера в 23:28
Происшествия
Движение на участке МКАД ограничили из‑за аварии
Утром в воскресенье на 31-ом километре МКАД столкнулись два автомобиля, движение на участке ограничено, образовалась пробка, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».
РИАМО 02:31