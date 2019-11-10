Как стало известно РЕН ТВ, в медучреждение 74-летний артист обратился из-за проблем со здоровьем. Ему сделали операцию и всего через день отпустили домой.

с чего всё началось

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Якубович оказался в одной из столичных клиник, где ему поставили кардиостимулятор. Концертный директор Якубовича Табриз Шахиди заявил, что никаких операций не было и не предвидится.

Якубович прокомментировал информацию о своей операции

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