Общество
Мойка78Якубович оказал Диброву помощь до приезда скорой
Как сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на очевидцев, ведущие находились в кафе кинотеатра «Октябрь», где шла премьера фильма Егора Кончаловского «На Луне». Когда Диброву стало плохо, Якубович быстро среагировал — попросил принести полотенца и вызвать скорую.
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с чего всё началось
Дмитрия Диброва спас его коллега Леонид Якубович, когда телеведущему стало плохо на премьере фильма Егора Кончаловского «На Луне» в московском кинотеатре «Октябрь».Комсомольская правдавчера в 15:12
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«Его спасла «скорая»: Леонид Якубович сообщил подробности приступа Дмитрия Диброва
Комсомольская правдавчера в 16:56
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
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