Дмитрия Диброва спас его коллега Леонид Якубович, когда телеведущему стало плохо на премьере фильма Егора Кончаловского «На Луне» в московском кинотеатре «Октябрь».

с чего всё началось

Как сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на очевидцев, ведущие находились в кафе кинотеатра «Октябрь», где шла премьера фильма Егора Кончаловского «На Луне». Когда Диброву стало плохо, Якубович быстро среагировал — попросил принести полотенца и вызвать скорую.

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