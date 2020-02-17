Общество
Газета.RuЯкубович спас Диброва во время приступа в московском кинотеатре
Артист Леонид Якубович оказал помощь и спас Дмитрия Диброва, когда телеведущий почувствовал себя плохо на премьере фильма Егора Кончаловского "На Луне" в московском кинотеатре "Октябрь". Об этом сообщает сайт kp.ru со ссылкой на очевидцев произошедшего.
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с чего всё началось
Дмитрия Диброва спас его коллега Леонид Якубович, когда телеведущему стало плохо на премьере фильма Егора Кончаловского «На Луне» в московском кинотеатре «Октябрь».Комсомольская правдавчера в 15:12
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«Его спасла «скорая»: Леонид Якубович сообщил подробности приступа Дмитрия Диброва
Комсомольская правдавчера в 16:56
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