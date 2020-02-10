Экономика
РБКЯкушев доложил Путину о ходе программы переселения из аварийного жилья
По итогам 2019 года реализация программы переселения из аварийного жилья перевыполнена почти в шесть раз. Об этом министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев рассказал президенту России Владимиру Путину, сообщается на сайте Кремля.
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Миллион «квадратов» аварийного жилья планируется расселить в этом году в России
Интерфаксвчера в 06:53
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Происшествия
Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой
Армия и оружие
Турция нанесла массированный удар по армии Сирии
Турецкие вооруженные силы поразили 101 цель сирийской армии в ответ на артобстрел в Идлибе, сообщило Минобороны Турции.
Политика
В Чувашии отстранили от должностей восемь министров
Ранее президент России Владимир Путин отрешил от должности главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, исполняющим обязанности назначен Николаев.
Технологии
Операторы отчитались о проблемах при тестировании «суверенного рунета»
Российские операторы связи отчитались перед Минкомсвязи о результатах тестирования оборудования для реализации закона «о суверенном интернете».
Экономика
Минэкономразвития начало подготовку нового законопроекта о банкротстве
Министерство экономического развития начало подготовку законопроекта о банкротстве, в который может войти инициатива о создании электронного маркетплейса с информацией о задолженностях и распродаваемых активах, сообщил 10 февраля замминистра экономического развития Илья Торосов.
Хоккей
Кучеров оформил дубль, «Тампа» победила «Коламбус»
Общество
Украинская волонтерка рассказала о мародерстве ВСУ в Донбассе
Солдаты 56-й бригады ВСУ перед своей отправкой домой занимались мародерством в селе Пески на линии соприкосновения в пригороде Донецка.
Гаджеты
Несколько старых смартфонов Huawei и Honor обновили до Android 10
Смартфоны Honor 10, Honor View 10 и Huawei P20 Pro начали получать обновление фирменной оболочки EMUI 10, базирующейся на десятой версии Android, за пределами Китая.
Общество
Телеведущая рассмеялась, говоря о повышении социальных выплат
Политика
Путин обсуждает возможность выступить на Генассамблее ООН
Предполагается, что Путин на полях мероприятия соберет пятерку стран — постоянных членов Совета безопасности ООН, чтобы обсудить проблемы мировой политики.
Происшествия
Астраханскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
В Астрахани учительницу подозревают в интимной связи с девятиклассником.
Общество
Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram
Гаджеты
Xiaomi продемонстрировала неожиданный рекорд Xiaomi Mi 10
Компания Xiaomi продолжает нагнетать интригу и подогревать интерес пользователей к грядущему выпуску флагманского смартфона Xiaomi Mi 10.
Армия и оружие
Минобороны РФ знает о проблемах НАТО в Восточной Европе
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Армия и оружие
Пушков высказался о решении Польши купить американские F-35
Польша зря подписала контракт с США на $4,6 млрд для приобретения американских истребителей F-35, так как она состоит в НАТО и пользуется гарантиями альянса в области безопасности.
Футбол
Неймара обвинили в спонсировании сети VIP-проституции
Здоровье
Онколог назвал способный вызвать рак продукт
Онколог Андрей Пылев предупредил, что чрезмерное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака.
Происшествия
В Петербурге задержали участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову
В Петербурге во время фотосессии была задержана участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и еще 12 человек.
Авто
Владельцу Nissan с миллионным пробегом подарили новый автомобиль
Брайана Мерфи, владельца Nissan Frontier, который проехал на своем автомобиле более 1,6 млн км пути, американский офис Nissan наградил новой машиной.
Происшествия
Адвокат Кушиташвили рассказал, как росгвардеец мог сломать себе нос
Общество
В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала
Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Происшествия
В Уфе врачи спрятались от пациента, прилетевшего из Пекина
В больнице Уфы врачи отказались обследовать мужчину на наличие коронавируса, а некоторые медики спрятались от него в кабинетах.
Авто
КамАЗ запатентовал электрогрузовик без кабины
Изображение грузовика без кабины на электрической тяге размещено в открытой базе Роспатента, обладателем патента указан КамАЗ, пишет издание Motor.
Здоровье
В России 20 тыс. человек остаются под наблюдением из-за коронавируса
В России более 20 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением из-за коронавируса, обследованы и госпитализированы с начала года были около 770 человек, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Происшествия
Прокурор попросил 16 лет колонии для генерала СКР Дрыманова
Кино
Ван Дамма и Джеки Чана «перенесли» в Mortal Kombat 11
Например, Скала выступил в роли Кабала, Брюс Ли, конечно, в роли Лю Кана, а Джеки Чан в роли Кун Лао.
Здоровье
В Челябинске врачей поликлиники предупредили о снижении зарплат
Как передает корреспондент РИА «Новый День», о возможном снижении выплат предупредили медиков поликлиники ГКБ №5, обслуживающей жителей Курчатовского района Челябинска.
Технологии
Пользователи Windows 7 сообщили, что не могут выключить компьютер
Пользователи Windows 7 рассказали о том, им не удается выключить компьютер стандартными способами.
Культура
Филипп Киркоров подкараулил Брэда Питта на церемонии «Оскар»
Эстрадный певец, актер, композитор и продюсер Филипп Киркоров побывал на 92-й церемонии награждения лауреатов премии «Оскар».