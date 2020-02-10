Экономика

РБКРБКЯкушев доложил Путину о ходе программы переселения из аварийного жилья

По итогам 2019 года реализация программы переселения из аварийного жилья перевыполнена почти в шесть раз. Об этом министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев рассказал президенту России Владимиру Путину, сообщается на сайте Кремля.
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Путину доложили об эффективности эскроу-счетов в строительстве

Московский Комсомолецвчера в 07:33

Якушев доложил Путину о показателях по аварийному жилью

REGNUMвчера в 07:01

Миллион «квадратов» аварийного жилья планируется расселить в этом году в России

Интерфаксвчера в 06:53

Якушев назвал долю строящегося по эскроу-счетам жилья

РБКвчера в 07:15

Путин обсудит с Якушевым вопросы строительства

ТАССвчера в 05:22

В России за счет дольщиков строится более 100 млн «квадратов» жилья

РИА Новостивчера в 07:11

Путин: уже можно подвести определенные итоги перехода на эскроу-счета

РЕН ТВвчера в 06:37
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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
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Посольство РФ: Погибшие в Таиланде дети оказались братом и сестрой

Российская газета вчера в 04:46
Армия и оружие

Турция нанесла массированный удар по армии Сирии

Турецкие вооруженные силы поразили 101 цель сирийской армии в ответ на артобстрел в Идлибе, сообщило Минобороны Турции.
РИА Новости вчера в 12:20
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В Чувашии отстранили от должностей восемь министров

Ранее президент России Владимир Путин отрешил от должности главу Чувашии Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия, исполняющим обязанности назначен Николаев.
РИА Новости вчера в 08:10
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Российские операторы связи отчитались перед Минкомсвязи о результатах тестирования оборудования для реализации закона «о суверенном интернете».
Компания вчера в 09:08
Экономика

Минэкономразвития начало подготовку нового законопроекта о банкротстве

Министерство экономического развития начало подготовку законопроекта о банкротстве, в который может войти инициатива о создании электронного маркетплейса с информацией о задолженностях и распродаваемых активах, сообщил 10 февраля замминистра экономического развития Илья Торосов.
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Кучеров оформил дубль, «Тампа» победила «Коламбус»

Вести.Ru вчера в 22:44
Общество

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Солдаты 56-й бригады ВСУ перед своей отправкой домой занимались мародерством в селе Пески на линии соприкосновения в пригороде Донецка.
Известия вчера в 20:21
Гаджеты

Несколько старых смартфонов Huawei и Honor обновили до Android 10

Смартфоны Honor 10, Honor View 10 и Huawei P20 Pro начали получать обновление фирменной оболочки EMUI 10, базирующейся на десятой версии Android, за пределами Китая.
Российская газета вчера в 05:59
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Телеведущая рассмеялась, говоря о повышении социальных выплат

АМИТЕЛ вчера в 11:13
Политика

Путин обсуждает возможность выступить на Генассамблее ООН

Предполагается, что Путин на полях мероприятия соберет пятерку стран — постоянных членов Совета безопасности ООН, чтобы обсудить проблемы мировой политики.
Красная весна вчера в 23:40
Происшествия

Астраханскую учительницу заподозрили в интимной связи с подростком

В Астрахани учительницу подозревают в интимной связи с девятиклассником.
РИА Новости вчера в 17:07
Общество

Алену Водонаеву вызвали в полицию после поста в Instagram

Российская газета вчера в 16:50
Гаджеты

Xiaomi продемонстрировала неожиданный рекорд Xiaomi Mi 10

Компания Xiaomi продолжает нагнетать интригу и подогревать интерес пользователей к грядущему выпуску флагманского смартфона Xiaomi Mi 10.
iXBT.com вчера в 21:34
Армия и оружие

Минобороны РФ знает о проблемах НАТО в Восточной Европе

Политическая Экспертиза вчера в 06:07
Общество

Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»

В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
RT на русском вчера в 11:04
Армия и оружие

Пушков высказался о решении Польши купить американские F-35

Польша зря подписала контракт с США на $4,6 млрд для приобретения американских истребителей F-35, так как она состоит в НАТО и пользуется гарантиями альянса в области безопасности.
Rambler News Service вчера в 09:52
Футбол

Неймара обвинили в спонсировании сети VIP-проституции

Soccer.ru вчера в 10:13
Здоровье

Онколог назвал способный вызвать рак продукт

Онколог Андрей Пылев предупредил, что чрезмерное потребление красного мяса, прошедшего химическую обработку, может спровоцировать развитие рака.
Газета.Ru 08 февраля в 16:58
Происшествия

В Петербурге задержали участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову

В Петербурге во время фотосессии была задержана участница группы Pussy Riot Надежда Толоконникова и еще 12 человек.
Газета.Ru вчера в 16:16
Авто

Владельцу Nissan с миллионным пробегом подарили новый автомобиль

Брайана Мерфи, владельца Nissan Frontier, который проехал на своем автомобиле более 1,6 млн км пути, американский офис Nissan наградил новой машиной.
Российская газета вчера в 03:36
Происшествия

Адвокат Кушиташвили рассказал, как росгвардеец мог сломать себе нос

Газета.Ru вчера в 09:47
Общество

В Госдуму внесли поправки о расширении маткапитала

Фракция «Единая Россия» в понедельник, 10 февраля, внесла в нижнюю палату парламента поправки в законопроект о материнском капитале, которые продлевают действие программы до конца 2026 года с ежегодной индексацией.
Известия вчера в 23:12
Происшествия

В Уфе врачи спрятались от пациента, прилетевшего из Пекина

В больнице Уфы врачи отказались обследовать мужчину на наличие коронавируса, а некоторые медики спрятались от него в кабинетах.
KM.ru вчера в 02:08
Авто

КамАЗ запатентовал электрогрузовик без кабины

Изображение грузовика без кабины на электрической тяге размещено в открытой базе Роспатента, обладателем патента указан КамАЗ, пишет издание Motor.
МИР 24 вчера в 10:25
Здоровье

В России 20 тыс. человек остаются под наблюдением из-за коронавируса

В России более 20 тыс. человек остаются под медицинским наблюдением из-за коронавируса, обследованы и госпитализированы с начала года были около 770 человек, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 09:24
Происшествия

Прокурор попросил 16 лет колонии для генерала СКР Дрыманова

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Пользователи Windows 7 рассказали о том, им не удается выключить компьютер стандартными способами.
Газета.Ru вчера в 09:59
Культура

Филипп Киркоров подкараулил Брэда Питта на церемонии «Оскар»

Эстрадный певец, актер, композитор и продюсер Филипп Киркоров побывал на 92-й церемонии награждения лауреатов премии «Оскар».
Peterburg2.ru вчера в 13:24
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Якушев Владимир Владимирович
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, юрист. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018.
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