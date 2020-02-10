По итогам 2019 года реализация программы переселения из аварийного жилья перевыполнена почти в шесть раз. Об этом министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев рассказал президенту России Владимиру Путину, сообщается на сайте Кремля.

Якушев доложил Путину о ходе программы переселения из аварийного жилья

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