По итогам 2019 года реализация программы переселения из аварийного жилья перевыполнена почти в шесть раз. Об этом министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев рассказал президенту России Владимиру Путину, сообщается на сайте Кремля.

Якушев доложил Путину о ходе программы переселения из аварийного жилья

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Игры Разработчики System Shock 3 покинули проект В последние пять месяцев студию OtherSide Entertainment покинули все ключевые разработчики. Вероятно, релиз игры так и не состоится.

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