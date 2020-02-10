Экономика
РБКЯкушев доложил Путину о ходе программы переселения из аварийного жилья
По итогам 2019 года реализация программы переселения из аварийного жилья перевыполнена почти в шесть раз. Об этом министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев рассказал президенту России Владимиру Путину, сообщается на сайте Кремля.
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Авто
В Женеве ожидается новый Bugatti Chiron R
Политика
Американский телеканал показал фильм с критикой Байдена и Обамы
Отмечается, что большая часть 50-минутной работы уделяется теме Украины и, в частности, роли тогдашнего президента Соединенных Штатов Барака Обамы и его администрации в отставке президента Виктора Януковича.
Кино
Стивен Кинг продал права на экранизацию школьнице из Томска за доллар
Шоу-бизнес
Алена Шишкова впервые подтвердила отношения с Павлом Дуровым
Впервые начали поговаривать о том, что Шишкова встречается с создателем социальной сети «ВКонтакте» в 2018 году.
Кино
Фильм «Паразиты» завоевал «Оскар» как лучший иностранный фильм
Фильм южнокорейского режиссера Пона Чжун-хо «Паразиты» завоевал «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм».
Политика
В Чувашии отправили в отставку ещё двух министров
Отправлен в отставку исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Алексей Грищенко.
Общество
Соловьев отреагировал на ролик с расхохотавшейся из-за льгот ведущей
Журналист Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с телеведущей ВГТРК «Камчатка» Александрой Новиковой, расхохотавшейся из-за новости о повышении льгот на три процента.
Политика
Трамп рассказал о супербыстрых ракетах США
Общество
«Нафтогаз» готовит иски к РФ о возмещении потерянных активов в Крыму
В марте прошлого года в компании заявили, что украинская сторона выиграла иск к России в арбитражном трибунале в Гааге о возмещении ущерба за якобы «незаконную экспроприацию активов группы в Крыму».
Наука
Выявлен новый способ передачи китайского коронавируса
Специалисты предупреждают о новом пути передачи китайского коронавируса.
Общество
Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.
Культура
Лицо Билли Айлиш на «Оскаре» стало мемом
Общество
Алену Водонаеву вызвали в полицию после слов об абортах
Футбол
«Никаких оправданий». Роналду показал, как тренируется вместе с детьми
«Никаких оправданий», — написал Роналду в «Твиттере», прикрепив видео, как он качает пресс с дочкой.
Шоу-бизнес
На премии «Оскар» актрису сравнили с лобстером из-за платья
Пользователи «Инстагарм» высмеяли образ актрисы, сравнив ее с лобстером и спагетти.
Технологии
Ошибка Windows 7 запретила выключать компьютеры
Судя по жалобам пользователей, неизвестная ошибка Windows 7 запретила им выключать компьютеры.
Игры
Разработчики System Shock 3 покинули проект
В последние пять месяцев студию OtherSide Entertainment покинули все ключевые разработчики. Вероятно, релиз игры так и не состоится.
Происшествия
Подросток скончался на уроке физкультуры в Ленинградской области
По предварительным данным, 16-летний учащийся Волховского колледжа транспортного строительства скончался на занятиях по физкультуре в понедельник.
Авто
Nissan может приостановить выпуск машин в РФ из-за коронавируса
Выпуск автомобилей на заводе Nissan в Санкт-Петербурге, возможно, будет приостановлен в марте.
Здоровье
Инкубационный период коронавируса может составлять до 24 дней
Инкубационный период коронавируса может длиться до 24 дней, а не от трех до 14 дней, как предполагалось ранее.
Происшествия
Дети из России погибли при столкновении двух катеров в Таиланде
Два туристических катера столкнулись у острова Пхукет в Таиланде. Два человека погибли и еще 22 получили травмы.
Общество
В водохранилища Симферополя поступило более трех млн кубометров воды
Свыше трех миллионов кубометров воды поступило в водохранилища, которые снабжают Симферополь, за минувшие дни.
Общество
В Минобрнауки рассказали, какие вузы попадут под сокращение
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков рассказал, какие вузы в России попадут под сокращение, передает РИА Новости.
Общество
Правительство разрешило выращивать коноплю и мак в промышленных целях
Правительство разрешает культивировать сорта снотворного мака для производства наркотических и психотропных веществ, используемых в медицинских целях.
Происшествия
Один человек погиб в результате пожара в хостеле в Москве
Армия и оружие
Эрдоган собирается шантажировать Россию поставленными С-400
С другой стороны, для Турции весьма важно обеспечить защиту террористов в Идлибе, поскольку в противном случае Эрдоган лишится возможности оккупировать часть территории Сирии, в связи с чем, он попытается надавить на Россию через поставленные на вооружение Турции системы С-400.
Политика
Шойгу рассказал о подготовке парада Победы на Красной площади
Парад Победы на Красной площади в 2020 году будет длиться полтора часа, сообщил в понедельник на совещании по его подготовке и проведению министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Экономика
Часть россиян прекратили платить по ипотеке
Как отмечают эксперты, уже в текущем году банки, вероятно, начнут активно изымать квартиры у россиян, переставших платить по ипотеке, и будут продавать залоговое жилье по заниженным ценам.
Происшествия
В Москве задержали сообщников пранкера за розыгрыш с «коронавирусом»
Столичная полиция задержала двух фигурантов уголовного дела о хулиганстве в Московском метрополитене, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Армия и оружие
Минобороны Украины не поддержало разведение войск в Донбассе
Разведение сил и средств в Донбассе по всей линии соприкосновения не изменит сложившейся ситуации.