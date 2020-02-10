Экономика
РИА НовостиПутин встретится с главой Минстроя Якушевым
Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с главой Минстроя Владимиром Якушевым, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Биатлон
Драчев назвал состав сборной России на чемпионат мира по биатлону
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал состав национальной сборной на чемпионат мира по биатлону в итальянском Антхольце.
Наука
Выявлен новый путь передачи китайского коронавируса
Специалисты выявили новый путь передачи китайского коронавируса 2019-nCov — им может стать диарея. Об этом сообщает издание Science Alert.
Общество
Число больных коронавирусом на лайнере Diamond Princess выросло до 130
Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess достигло 130 человек.
Общество
Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург
Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
Политика
В Кремле не исключают встречи Путина и Эрдогана
В Кремле не исключают возможность встречи президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает РИА "Новости".
Хоккей
Стэплтон: после моего интервью о России было реально страшно
Известный нападающий Тим Стэплтон высказался по поводу резонанса, который вызвало его интервью о жизни в России, передает Telegram-канал "Эпицентр" со ссылкой на подкаст Spittin Chiclets.
Шоу-бизнес
Анна Седокова подтвердила, что беременна в четвертый раз
Известная поп-исполнительница и бывшая участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова подтвердила, что в четвертый раз беременна.
Гаджеты
Bluetooth на Android признали опасным
Специалисты нашли опасную уязвимость с Bluetooth в коде семейства операционных систем Android.
Происшествия
Суд арестовал устроившего в московском метро пранк с коронавирусом
Ранее в Москве был задержан юноша, устроивший пранк про коронавирус на станции 1905 года столичного метро.
Здоровье
Учеными спрогнозирован пик распространения коронавируса
09.02.2020 Ученые Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней сделали свой прогноз относительно пика распространения короновируса 2019-nCo.
Космос
Ученый связал глобальное потепление с ростом активности Солнца
Рост солнечной активности в последние 400 лет может быть частично ответственен за глобальное потепление на Земле, заявил на проходящей в Москве в Институте космических исследований конференции "Физика плазмы в Солнечной системе" научный сотрудник Пулковской обсерватории Юрий Наговицын.
Происшествия
В Москве задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз
Сотрудники Госавтоинспекции Москвы задержали водителя, за которым числится более 2,1 тысячи нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Общество
Находящиеся в России два пациента с коронавирусом готовятся к выписке
Два гражданина Китая, у которых в России выявили коронавирус, в настоящее время готовятся к выписке.
Энергетика
Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам
Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
Технологии
У пользователей Windows 7 перестали выключаться компьютеры
Система безжалостно заявляет, что у пользователя нет прав на выключение собственного компьютера.
Политика
В МИД Украины ответили на вопрос о возвращении посла в Россию
Украина в ближайшее время не намерена назначать посла страны в России, сообщили в украинском министерстве иностранных дел.
Общество
Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты
Ведущая читала текст новости о том, что входящий в состав ежегодной денежной выплаты (ЕДВ) набор социальных услуг проиндексировали и с 1 февраля его размер составит «чуть более» 1,5 тыс. руб.
Кино
Стали известны победители кинопремии «Оскар-2020»
Лучшим фильмом признали "Паразиты". В Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония вручения кинопремии "Оскар". НАША рассказывает об ее итогах.
Технологии
Telegram позволил создавать сайты на базе TON
Telegram открыл разработчикам возможность использования инструмента под названием TON Sites.
Общество
Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян
Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Политика
20 иностранных армий приглашены для участия в параде Победы в Москве
Принять участие в параде на Красной площади в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войны приглашены 20 иностранных армий, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании по подготовке события.
Здоровье
Минздрав назвал каждого третьего россиянина «тихим алкоголиком»
Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что 30% населения России злоупотребляет алкоголем, передает "Интерфакс".
Происшествия
В Усинске Boeing-737 совершил жесткую посадку
Пассажирский самолет авиакомпании «ЮТэйр» совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщают местные СМИ.
Политика
Раскрыты надежды Кремля на правительство Мишустина
Близкие к новому правительству источники раскрыли сведения о том, что Кремль планирует сделать это благодаря новым членам кабмина, являющихся сторонниками роста бюджетных расходов.
Культура
Захар Прилепин объяснил появление Ксении Собчак на Первом канале
Общество
Правительство разрешило выращивать коноплю и мак в промышленных целях
Правительство разрешает культивировать сорта снотворного мака для производства наркотических и психотропных веществ, используемых в медицинских целях.