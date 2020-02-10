Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПутин встретится с главой Минстроя Якушевым

Президент РФ Владимир Путин в понедельник встретится с главой Минстроя Владимиром Якушевым, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Путину доложили об эффективности эскроу-счетов в строительстве

Московский Комсомолец07:33

Якушев доложил Путину о показателях по аварийному жилью

REGNUM07:01

В России за счет дольщиков строится более 100 млн «квадратов» жилья

РИА Новости07:11

Якушев назвал долю строящегося по эскроу-счетам жилья

РБК07:15

В России в 2019 году расселили в шесть раз больше аварийного жилья, чем планировалось

ТАСС06:57

Путин: уже можно подвести определенные итоги перехода на эскроу-счета

РЕН ТВ06:37

Миллион «квадратов» аварийного жилья планируется расселить в этом году в России

Интерфакс06:53
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Биатлон

Драчев назвал состав сборной России на чемпионат мира по биатлону

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев назвал состав национальной сборной на чемпионат мира по биатлону в итальянском Антхольце.
РБК 05:56
Наука

Выявлен новый путь передачи китайского коронавируса

Специалисты выявили новый путь передачи китайского коронавируса 2019-nCov — им может стать диарея. Об этом сообщает издание Science Alert.
Lenta.ru 03:58
Происшествия

В посольстве рассказали о погибших в Таиланде российских детях

Газета.Ru 03:47
Общество

Число больных коронавирусом на лайнере Diamond Princess выросло до 130

Число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV пассажиров круизного лайнера Diamond Princess достигло 130 человек.
Известия 05:13
Происшествия

Прокурор попросил 16 лет колонии для генерала СКР Дрыманова

Интерфакс 07:48
Общество

Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров («Единая Россия») предлагает внести в Конституцию РФ поправку, меняющую официальное название субъекта РФ, города федерального подчинения Санкт-Петербург.
REGNUM вчера в 18:38
Политика

В Кремле не исключают встречи Путина и Эрдогана

В Кремле не исключают возможность встречи президента РФ Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 10:09
Хоккей

Стэплтон: после моего интервью о России было реально страшно

Известный нападающий Тим Стэплтон высказался по поводу резонанса, который вызвало его интервью о жизни в России, передает Telegram-канал "Эпицентр" со ссылкой на подкаст Spittin Chiclets.
Газета.Ru 07:23
Шоу-бизнес

Анна Седокова подтвердила, что беременна в четвертый раз

Известная поп-исполнительница и бывшая участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова подтвердила, что в четвертый раз беременна.
Слово и Дело вчера в 04:52
Гаджеты

Bluetooth на Android признали опасным

Специалисты нашли опасную уязвимость с Bluetooth в коде семейства операционных систем Android.
Lenta.ru 08:20
Происшествия

Суд арестовал устроившего в московском метро пранк с коронавирусом

Ранее в Москве был задержан юноша, устроивший пранк про коронавирус на станции 1905 года столичного метро.
Газета.Ru 09:12
Здоровье

Учеными спрогнозирован пик распространения коронавируса

09.02.2020 Ученые Лондонской школы гигиены и исследования тропических болезней сделали свой прогноз относительно пика распространения короновируса 2019-nCo.
Портал Поиск вчера в 11:10
Космос

Ученый связал глобальное потепление с ростом активности Солнца

Рост солнечной активности в последние 400 лет может быть частично ответственен за глобальное потепление на Земле, заявил на проходящей в Москве в Институте космических исследований конференции "Физика плазмы в Солнечной системе" научный сотрудник Пулковской обсерватории Юрий Наговицын.
РИА Новости 06:58
Происшествия

В Москве задержали водителя, нарушившего ПДД более двух тысяч раз

Сотрудники Госавтоинспекции Москвы задержали водителя, за которым числится более 2,1 тысячи нарушений правил дорожного движения, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 05:52
Общество

Находящиеся в России два пациента с коронавирусом готовятся к выписке

Два гражданина Китая, у которых в России выявили коронавирус, в настоящее время готовятся к выписке.
RT на русском 08:44
Энергетика

Белоруссия намерена покупать нефть у России по мировым ценам

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы будут приобретать нефть у российских компаний по мировым ценам, сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Крутой.
РИА Новости вчера в 08:43
Технологии

У пользователей Windows 7 перестали выключаться компьютеры

Система безжалостно заявляет, что у пользователя нет прав на выключение собственного компьютера.
ToDay News Ufa вчера в 13:13
Политика

В МИД Украины ответили на вопрос о возвращении посла в Россию

Украина в ближайшее время не намерена назначать посла страны в России, сообщили в украинском министерстве иностранных дел.
Взгляд.ру 05:47
Общество

Ведущая ВГТРК рассмеялась во время сюжета про льготные выплаты

Ведущая читала текст новости о том, что входящий в состав ежегодной денежной выплаты (ЕДВ) набор социальных услуг проиндексировали и с 1 февраля его размер составит «чуть более» 1,5 тыс. руб.
РБК 10:06
Кино

Стали известны победители кинопремии «Оскар-2020»

Лучшим фильмом признали "Паразиты". В Лос-Анджелесе состоялась 92-я церемония вручения кинопремии "Оскар". НАША рассказывает об ее итогах.
Наша Газета (г. Екатеринбург) 00:46
Технологии

Telegram позволил создавать сайты на базе TON

Telegram открыл разработчикам возможность использования инструмента под названием TON Sites.
OAnews вчера в 21:01
Общество

Мошенники придумали новый способ кражи денег со счетов россиян

Мошенники придумали новую уловку хищения средств со счетов россиян.
Известия вчера в 17:58
Происшествия

В Иркутской области женщина погибла, катаясь на тюбинге за минивэном

РИА Новости 08:28
Политика

Преемница Меркель отказалась баллотироваться в канцлеры

РБК 05:27
Политика

20 иностранных армий приглашены для участия в параде Победы в Москве

Принять участие в параде на Красной площади в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войны приглашены 20 иностранных армий, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании по подготовке события.
Коммерсантъ 10:12
Здоровье

Минздрав назвал каждого третьего россиянина «тихим алкоголиком»

Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что 30% населения России злоупотребляет алкоголем, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 06:49
Происшествия

В Усинске Boeing-737 совершил жесткую посадку

Пассажирский самолет авиакомпании «ЮТэйр» совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. Об этом сегодня, 9 февраля, сообщают местные СМИ.
REGNUM вчера в 05:37
Политика

Раскрыты надежды Кремля на правительство Мишустина

Близкие к новому правительству источники раскрыли сведения о том, что Кремль планирует сделать это благодаря новым членам кабмина, являющихся сторонниками роста бюджетных расходов.
Lenta.ru 06:03
Культура

Захар Прилепин объяснил появление Ксении Собчак на Первом канале

Экспресс газета вчера в 12:02
Общество

Правительство разрешило выращивать коноплю и мак в промышленных целях

Правительство разрешает культивировать сорта снотворного мака для производства наркотических и психотропных веществ, используемых в медицинских целях.
Коммерсантъ 05:07
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Якушев Владимир Владимирович
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, юрист. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018.
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