Экономика
РБКЯкушев назвал долю строящегося по эскроу-счетам жилья
«Сегодня в стране 9 тыс. домов, которые строятся за счет денег граждан, — либо по проектному финансированию через эскроу-счета, либо по старым правилам: 102,9 млн кв. м в этой системе», — пояснил Якушев.
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Министерство промышленности и торговли РФ выступило с предложением отложить обязательную маркировку части молочных продуктов.
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