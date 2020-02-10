Экономика
РБКЯкушев назвал долю строящегося по эскроу-счетам жилья
«Сегодня в стране 9 тыс. домов, которые строятся за счет денег граждан, — либо по проектному финансированию через эскроу-счета, либо по старым правилам: 102,9 млн кв. м в этой системе», — пояснил Якушев.
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Культура
Выражение лица Билли Айлиш на «Оскаре» стало мемом
Политика
Шойгу рассказал о подготовке парада Победы на Красной площади
Парад Победы на Красной площади в 2020 году будет длиться полтора часа, сообщил в понедельник на совещании по его подготовке и проведению министр обороны РФ Сергей Шойгу.
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Кино
Названы претенденты на антипремию «Золотая малина»
Политика
В МИД России пообещали, что «Северный поток — 2» будет завершен
В МИД России заявили, что, несмотря на санкции, проект газопровода "Северный поток - 2", находящийся сейчас в финальной стадии, будет завершен.
Политика
Правительство 13 февраля рассмотрит меры по усилению соцподдержки
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российское правительство на ближайшем заседании в четверг, 13 февраля, рассмотрит поправки в бюджет, связанные с увеличением расходов на меры социальной поддержки граждан.
Экономика
«Нафтогаз» допустил подачу новых исков против «Газпрома»
«Нафтогаз» рассматривает возможность подачи новых исков против «Газпрома», написал в своем Facebook исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.
Шоу-бизнес
Кукла, кимоно и дворец: как выглядят звезды на церемонии «Оскар»
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Спорт
Лыжник Большунов выиграл масс-старт свободным стилем на этапе КМ
Российский лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль в масс-старте свободным стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.
Армия и оружие
В Сирии снова погибли турецкие военные
В сирийской провинции Идлиб в результате артиллерийского обстрела погибли пятеро турецких военнослужащих, сообщает агентство Anadolu в Twitter.
Биатлон
Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по биатлону
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев объявил состав сборной России на чемпионат мира 2020 года.
Общество
У украинца на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус
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Происшествия
Два ребенка из России погибли при столкновении двух катеров в Таиланде
Погибло два ребенка из России — 12-летний мальчик и шестилетняя девочка. 22 человека получили ранения, сообщает The Phuket News.
Шоу-бизнес
Певица МакSим может не вернуться на сцену
Певицу МакSим мучают головные боли и бессонница после аварии, случившейся в 2019 году. Врачи рекомендовали исполнительнице длительный отдых.
Общество
Мать живущей в роддоме девочки пожаловалась в прокуратуру на медцентр
Девочка, которую суд постановил передать столичным органам опеки, продолжает находиться в медцентре.
Шоу-бизнес
Певец Муромов: Пугачева платила, чтобы меня не показывали по ТВ
Пугачева, по словам артиста, даже платила деньги, чтобы Муромова не показывали по телевидению.
Здоровье
Минздрав назвал каждого третьего россиянина «тихим алкоголиком»
Главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн заявил, что 30% населения России злоупотребляет алкоголем, передает "Интерфакс".
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Опубликованы изображения «Русского Прадо» от УАЗ
«Российская газета» и RCI News опубликовали первые фото экстерьера и интерьера модернизированного УАЗ «Патриот», известного как «Русский Прадо».
Общество
В МЧС опровергли информацию о резком скачке радиации в Москве
Шоу-бизнес
Адвокат назвал диагноз дочери Любови Успенской
Музыка
The Pussycat Dolls сняли первый после десятилетнего перерыва клип
Американская группа The Pussycat Dolls выпустила первый за десять лет клип.
Политика
Лавров оценил возможность возвращения посла Украины в Москву
По заявлению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, дипломатические отношения с Украиной оказались свернуты по вине Киева, поэтому Москва не против, если там решатся на возвращение послов, передает "Российская газета".
Экономика
Кудрин оценил влияние коронавируса на российскую экономику
Распространение смертельного корона вируса скажется на российской экономике, однако влияние на ВВП будет незначительным.
Общество
Телеведущая расхохоталась после слов о льготах в России
Телеведущая ГТРК «Камчатка» расхохоталась, рассказывая о повышении социальных выплат в России на 3 процента.
Общество
В Москве и на Крайнем Севере оказался самый доступный бензин в РФ
Жители Крайнего Севера и Москвы могут приобрести наибольший объём бензина на свою среднюю зарплату.
Кино
«Оскар 2020» как лучший международный фильм получили «Паразиты»
В Лос-Анджелесе в театре "Долби" огласили победителя в номинации лучший иностранный фильм.