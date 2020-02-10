Экономика

РБКРБКЯкушев назвал долю строящегося по эскроу-счетам жилья

«Сегодня в стране 9 тыс. домов, которые строятся за счет денег граждан, — либо по проектному финансированию через эскроу-счета, либо по старым правилам: 102,9 млн кв. м в этой системе», — пояснил Якушев.
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