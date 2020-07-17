Экономика
РИА НовостиЯкушев: снижение стоимости строительства сделает жилье доступным
Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в ходе совещания по национальным проектам "Жилье и городская среда" в Липецкой области сообщил, что основным фактором доступности жилья может стать снижение стоимости его строительства.
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Здоровье
В Москве заготовили более тонны плазмы для лечения коронавируса
С начала апреля в Москве собрали более тонны плазмы с антителами к коронавирусу для лечения новых заболевших, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
РБК 02:18
Религия
Синод РПЦ призвал сохранить особый статус Святой Софии
Возведенный в VI веке памятник византийской архитектуры, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, храм-музей Святой Софии получил статус музея в 1935 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка.
Интерфакс 07:04
Путешествия
Приехавшие в Сочи туристы перестали помещаться на пляжах
В комментариях пользователи отметили, что в Сочи такую картину можно наблюдать повсеместно: в этом году на курорты приехало огромное количество туристов, которым приходиться "лежать друг на друге" из-за недостатка свободного места.
Московский Комсомолец 02:23
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске
RT на русском 07:56
Общество
Космонавт рассказал о шокировавшем астронавтов НАСА советском туалете
Астронавтов НАСА, впервые увидевших советский «космический туалет», шокировало это устройство, заявил дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Владимир Джанибеков.
Взгляд.ру 07:50
Общество
Собянин заявил о наличии иммунитета к COVID-19 у 60% москвичей
Более чем у половины жителей Москвы уже сформировался коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции COVID-19, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
РБК 06:29
Футбол
В «Оренбурге» отреагировали на просьбу депутатов сохранить клуб в РПЛ
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев прокомментировал письмо депутатов Госдумы и члена Совета Федерации с просьбой сохранить клуб в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Газета.Ru 07:11
Политика
Путин обсудил на Совбезе РФ ситуацию на границе Армении и Азербайджана
Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана стало темой совещания президента с постоянными членами Совбеза РФ.
Российская газета 07:53
Общество
Рособрнадзор опроверг заявления о слишком сложных ЕГЭ по химии
В Рособрнадзоре сообщили, что экзаменационная модель контрольных измерительных материалов (КИМ) ЕГЭ по химии прошла общественно-профессиональное обсуждение летом-осенью 2019 года, была утверждена и опубликована в ноябре 2019 года.
ТАСС 07:28
Технологии
Опубликована спецификация SATA Revision 3.5
Международный консорциум Serial ATA (SATA-IO), занимающийся развитием и продвижением технологии Serial ATA (SATA), объявила о публикации спецификации SATA Revision 3.5.
iXBT.com 04:18
Авто
В июне производство легковых автомобилей в России рухнуло на 24%
В июне производство легковых автомобилей в России рухнуло на 24%, по итогам первого полугодия показатель упал на 34,9%. Все за шесть месяцев 2020 года в России было выпущено 510 тыс. легковых автомобилей.
МедиаПоток 05:33
Автоспорт
Квят показал 16-е время в первой практике Гран-при Венгрии
Российский пилот "Альфа Таури" Даниил Квят показал 16-е время (+2,289).
Газета.Ru 06:53
Футбол
За сутки семье погибшего футболиста «Локомотива» собрали 10 млн
Бывший футболист Евгений Савин заявил, что за один день собрал средства на покупку квартиры для семьи погибшего футболиста Иннокентия Самохвалова.
Pravda.Ru вчера в 02:43
Происшествия
РЕН ТВ опубликовал фото встречи Фургала с организатором убийств
Известия вчера в 12:47
Происшествия
Главу горсовета Петрозаводска заподозрили во взяточничестве
Следствие полагает, что взятки на общую сумму в 2 млн рублей он получил за решение вопросов, связанных со строительством жилых домов, передает ИА "Кареліпfоrм".
Известия 08:00
Кино
Голливуд в 2019 году увеличил количество ЛГБТ-персонажей в фильмах
ИА Красная Весна 04:56
Авто
Hyundai отзывает в России 18,5 тыс. автомобилей
Из-за возможных проблем с модулем антиблокировочной системы тормозов ремонту подлежат 18 563 автомобиля, выпущенных в период с 16 марта 2005 года по 22 сентября 2009 года.
Автоновости дня 06:28
Здоровье
Инфекционист оценил риск распространения бубонной чумы у границ России
Риска распространения бубонной чумы у границ России, о котором заявил заместитель директора Национального центра по изучению зоонозных инфекций Монголии Бандихуугийн Амгаланбаяр, на самом деле нет.
Lenta.ru 08:07
Происшествия
В Тверской области девушку ударили отверткой и задушили
Житель Тверской области задержан подозрению в убийстве девушки, которую он, по версии следствия, ударил отверткой в грудь и задушил, а тело спрятал в лесу, сообщает СУСК РФ по региону.
РИА Новости 07:23
Происшествия
В Шереметьево прокомментировали данные о требующих выплаты рабочих
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что там собрались более сотни рабочих, которые требуют выплатить им обещанные сверхурочные.
РИА Новости 05:49
Экономика
Бизнесу в «русских офшорах» предложили ставку 5% на дивиденды за рубеж
Резидентам специальных административных районов (САР) на островах Русский во Владивостоке и Октябрьский в Калининграде могут разрешить переводить прибыль за рубеж с минимальной налоговой ставкой 5%.
РБК вчера в 00:00
Политика
ВККС приняла отставку двух зампредов Верховного суда России
"Подносову Ирину Леонидовну рекомендовать кандидатом на должность заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации - председателя Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации", - сообщили в ВККС.
Российская газета 04:37
Религия
Около 10 тысяч паломников приняли участие в крестном ходе на Урале
Первый крестный ход в честь Царственных страстотерпцев от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы, где оставили тела Романовых, прошел на Урале 18 лет назад.
Российская газета 03:26
Экономика
Минфин не рассматривал изъятие накоплений граждан
Минфин не рассматривал принудительное использований средств на счетах граждан, чтобы профинансировать дефицит федерального бюджета.
Российская газета 15 июля в 10:51
Происшествия
В Ростове-на-Дону из-за ливней затопило дома и социальные объекты
Из-за сильных ливней в Ростове-на-дону и Батайске затопило жилые дома, детские сады и вокзал, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
РБК 08:01
Происшествия
В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной
РИА Новости 06:38
Происшествия
В Ростове в результате ливня утонули десятки автомобилей
Десятки легковых машин в Ростове-на-Дону в считанные минуты оказались под водой из-за сильнейшего ливня, о котором заранее предупреждало региональное управление МЧС.
Российская газета 04:17
Общество
Граждане РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 05:24
Общество
Госдума поддержала проект о порядке раздела имущества супругов
Государственная Дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о понятии общего имущества супругов и порядке его раздела при разводе: предлагается проводить это в рамках одного судебного разбирательства и делить все имущество сразу.
РИА Новости 15 июля в 08:28