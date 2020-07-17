Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЯкушев: снижение стоимости строительства сделает жилье доступным

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в ходе совещания по национальным проектам "Жилье и городская среда" в Липецкой области сообщил, что основным фактором доступности жилья может стать снижение стоимости его строительства.
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с чего всё началось

Минстрой намерен снижать стоимость жилья

Минстрой РФ ставит задачу по снижению себестоимости строительства, чтобы сделать жилье доступнее, сообщил в пятницу глава министерства Владимир Якушев на совещании по реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" в Липецкой области.
ТАСС07:16

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Минстрой понизит стоимость жилья

Телеканал 360°08:25

Глава Минстроя призвал снизить стоимость жилья в России

Известия07:57

Снижение себестоимости проектов поможет сделать жилье доступным

Интерфакс06:46

В России снизят стоимость жилья

Lenta.ru07:24

Якушев: снижение стоимости строительства сделает жилье доступным

РИА Новости07:22

Минстрой намерен снижать стоимость жилья

ТАСС07:16

В России снизят себестоимость жилья

ФедералПресс07:52
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Общество

Сотрудник Сбербанка уволился после обвинения в изнасиловании

SMM-менеджер Сбербанка Руслан Гафаров заявил, что увольняется из банка после появления в соцсети Twitter обвинений в домогательствах и изнасиловании.
Lenta.ru 07:09
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Происшествия

ФСБ показала видео задержания готовившего теракт в Хабаровске

ФСБ России распространила видеозапись задержания подозреваемого в подготовке теракта в местах массового скопления людей в Хабаровске при помощи зажигательных смесей.
ТАСС 07:24
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Экономика

ЦБ аннулировал лицензию у двух московских банков

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковской деятельности у двух московских банков – Проминвестбанка и «Кузнецкого моста», говорится на сайте регулятора.
Ведомости 04:46
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Финансы

Курс евро превысил 82 рубля впервые с 4 мая

Котировки европейской валюты на Московской бирже впервые с 4 мая 2020 года превысили отметку 82 рублей.
Российская газета 06:46
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Общество

Адвокат Сафронова заявил об отсутствии имени гражданина Чехии в деле

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в разведывательном сообществе сообщал, что гражданин Чехии Мартин Лариш, с которым неоднократно встречался Сафронов, является сотрудником чешских спецслужб.
РБК вчера в 12:56
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Происшествия

В Ростове в результате ливня утонули десятки автомобилей

Десятки легковых машин в Ростове-на-Дону в считанные минуты оказались под водой из-за сильнейшего ливня, о котором заранее предупреждало региональное управление МЧС.
Российская газета 04:17
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Происшествия

СК назвал имена убитых предпринимателей из дела Фургала

Следствие располагает неопровержимыми доказательствами причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации в 2004‒2005 годах убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова.
РБК вчера в 11:22
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Политика

Песков прокомментировал смену статуса Айя-Софии

16 июля министерство культуры Турции сообщило, что собор сохранит статус объекта всемирного наследия после превращения в мечеть.
Известия 04:43
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Общество

Собянин сравнил смертность от коронавируса в Москве и Нью-Йорке

По последним данным оперативного штаба, в столице с начала распространения коронавируса заразились 232 376 человек.
РБК 08:50
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов ответил на слухи о романе с «пышногрудой» актрисой

Резидент Comedy Club Гарик Харламов ответил на слухи о романе с пышногрудой знаменитостью.
Lenta.ru 05:54
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Армия и оружие

Российские истребители перехватили самолет-разведчик ВВС Норвегии

Ранее, 14 июля, над Черным и Баренцевым морями были обнаружены самолеты-разведчики НАТО, принадлежащие США и Норвегии.
Газета.Ru 08:44
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Происшествия

В Ярославской области произошло ДТП с военной колонной

РИА Новости 06:38
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Футбол

В «Сочи» девять зараженных коронавирусом. Матч с «Тамбовом» отменен

Как сообщает «Бомбардир.ру», в футбольном клубе «Сочи» было выявлено девять случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции COVID-19.
CT news вчера в 09:47
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Происшествия

Главу горсовета Петрозаводска заподозрили во взяточничестве

Следствие полагает, что взятки на общую сумму в 2 млн рублей он получил за решение вопросов, связанных со строительством жилых домов, передает ИА "Кареліпfоrм".
Известия 08:00
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Общество

В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России

Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия вчера в 07:21
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Футбол

Гендиректора «Зенита» оштрафовали за комментарий о «Спартаке»

Москва, 17 июля 2020, 15:33 — REGNUM Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) оштрафовал генерального директора «Зенита» Александра Медведева на 200 тыс. рублей за слова о команде «Спартак».
REGNUM 08:33
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Энергетика

Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%

В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 02:43
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Общество

Космонавт рассказал, как НАСА вынудило Россию отказаться от «Мира-2»

РИА Новости 08:30
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Шоу-бизнес

Принцесса Беатрис тайно вышла замуж

Внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Беатрис тайно вышла замуж. Об этом сообщил телеканал Sky News.
Газета.Ru 08:25
Наука

Boeing испытала группу полностью автономных беспилотников

News.ru 05:31
Политика

Ветераны потребовали уволить Собчак с Первого канала

Движение "Ветераны России" потребовало уволить Ксению Собчак с Первого канала в обращении, адресованном гендиректору канала Константину Эрнсту и главе Общественной палаты Павлу Андрееву.
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Происшествия

В ДТП с пассажирским автобусом под Липецком пострадали пять человек

Елец, Липецкая область, 17 июля 2020, 11:13 — REGNUM В Липецкой области в ночь с 16 на 17 июля на 375-м километре трассы М-4 Дон в Елецком районе рейсовый автобус с пассажирами столкнулся с автомобилем «Газель».
REGNUM 04:13
16
Общество

С Навального взяли подписку о невыезде по уголовному делу о клевете

С основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального взяли подписку о невыезде по делу о клевете.
Daily Storm 04:42
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Политика

Путин обсудил на Совбезе РФ ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Обострение ситуации на границе Армении и Азербайджана стало темой совещания президента с постоянными членами Совбеза РФ.
Российская газета 07:53
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Армия и оружие

Украина проведет военные учения с НАТО в ответ на российские маневры

Lenta.ru 05:26
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Общество

Малышева рассказала о «парализованном страхом» Нью-Йорке

Телеведущая и врач Елена Малышева в своем инстаграме рассказала, что в США все "парализовано страхом" из-за пандемии.
РИА Новости 06:02
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Происшествия

Главврач волгоградской поликлиники умерла от COVID-19

По информации комитета здравоохранения, Гайдук возглавляла поликлинику с 2011 года, также была главным внештатным терапевтом Волгоградской области, курировала амбулаторную службу региона по борьбе с коронавирусом.
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В Екатеринбурге на Царский крестный ход вышли 10 000 человек

В ночь с 16 на 17 июля в уральской столице прошёл Царский крестных ход. 10 000 человек прошли от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы.
АиФ Урал 03:08
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Общество

В Подмосковье назвали срок перехода на третий этап снятия ограничений

К третьему этапу снятия введенных из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений Московская область может перейти уже в ближайшие дни.
РБК 08:41
Общество

Все российские регионы преодолели пик коронавируса

Пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 прошли все российские регионы. Это официальные статистические данные.
Вести.Ru 03:45
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Якушев Владимир Владимирович
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, юрист. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018.
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