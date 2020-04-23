С введением режима самоизоляции в России собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги упала, заявил в интервью телеканалу РБК министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.

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Собираемость платежей за ЖКХ в России после введения режима самоизоляции упала до 50%, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в интервью телеканалу РБК.

Якушев: собираемость платежей за ЖКХ при самоизоляции упала до 50%

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