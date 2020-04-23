Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЯкушев: собираемость платежей за ЖКХ при самоизоляции упала до 50%

Собираемость платежей за ЖКХ в России после введения режима самоизоляции упала до 50%, сообщил министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев в интервью телеканалу РБК.
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с чего всё началось

На самоизоляции россияне стали оплачивать услуги ЖКХ на 30% хуже

С введением режима самоизоляции в России собираемость платежей за жилищно-коммунальные услуги упала, заявил в интервью телеканалу РБК министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев.
РБК04:12

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Минстрой: собираемость платежей за услуги ЖКХ упала до 50%

Вести.Ru06:35

Минстрой: собираемость платежей за ЖКХ при самоизоляции упала до 50%

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Собираемость платежей за ЖКУ упала на 30-50%

Российская газета05:15

Глава Минстроя допустил исключение части услуг из платежек ЖКХ

РИА Новости06:33

На самоизоляции россияне стали оплачивать услуги ЖКХ на 30% хуже

НТВ05:00

Собираемость платежей за услуги ЖКХ упала в России до 50%

Интерфакс05:48

На самоизоляции россияне стали оплачивать услуги ЖКХ на 30% хуже

РБК04:12
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Политика

Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в России

Журналисты спросили пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, существует ли дата, к которой обязательно отменят режим самоизоляции в стране, передает корреспондент "Газеты.Ru".
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Экономика

«Роснефть» собирается выплатить акционерам рекордные дивиденды

Совет директоров «Роснефти» рекомендовал выплатить акционерам рекордные дивиденды за 2019 год в размере более 354 млрд рублей.
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Происшествия

В России врача жестко задержали из-за забытых дома документов

Сотрудники ГИБДД потребовали документы, на что женщина ответила, что забыла их дома.
Lenta.ru 05:53
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Экономика

Путин поручил к 1 мая утвердить программу льготной ипотеки под 6,5%

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству до 1 мая утвердить программу льготной ипотечной программы под 6,5% годовых.
РБК 03:25
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Политика

Песков о блокировке Telegram: исходим из ситуации де-юре

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о необходимости ориентироваться на решение суда по блокировке мессенджера Telegram.
Вести.Ru 06:01
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Общество

Начальник ВМА ушел с должности из-за заражения курсантов коронавирусом

Начальник Военно-медицинской академии имени Кирова Александр Фисун ушел с должности из-за заражения части курсантов COVID-19, сообщает в четверг Минобороны России.
РИА Новости 06:50
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Общество

В Крыму с 1 мая разрешат открыть парикмахерские

Власти Крыма через неделю допустят к работе в период пандемии бизнес, связанный с услугами салонов красоты, ремонтные мастерские, кадастровых инженеров, хозяйственные и автомагазины.
ТАСС 04:11
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Общество

В Петербурге подали иск об отмене введенных из-за вируса ограничений

Группа жителей Санкт-Петербурга подала в суд коллективный иск о признании недействительным с момента принятия ряда норм постановления правительства города о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 05:23
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Экономика

Центробанк попросил снизить информационную активность Глазьева

Центробанк направил в Минэкономразвития письмо, в котором попросил снизить информационную активность министра Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), бывшего советника президента России Владимира Путина Сергея Глазьева, сообщает «Интерфакс».
Lenta.ru 00:28
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Армия и оружие

Трамп приказал уничтожать преследующие суда США иранские корабли

Президент США Дональд Трамп заявил, что дал распоряжение ВМС уничтожать иранские боевые корабли, которые преследуют американские суда в море.
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Гаджеты

Представлена совершенно новая камера MIUI 12 для смартфонов Xiaomi и Redmi

Компания Xiaomi представила новую оболочку операционной системы MIUI 12 с камерой, получившей уникальные возможности.
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Общество

В Свердловской области на майские праздники введут режим пропусков

Режим пропусков в Свердловской области будет введен на период всех майских праздников.
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Политика

Горбачев назвал виновных в срыве перестройки и развале СССР

Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев назвал виновных в срыве перестройки и развале Советского Союза.
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Финансы

Курс доллара опустился ниже 75 рублей

Курс доллара на минимуме опускался ниже 75 рублей, а евро приближался к 79 рублям.
Российская газета 03:52
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Общество

В Челябинской области могут ввести цифровые пропуска

Как сообщает Телеграм-канал Е-область, информационный электронный пропуск будет представлять собой пин-код из одиннадцати цифр и выдаваться бесплатно.
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Культура

Чулпан Хаматова ответила на критику сериала «Зулейха открывает глаза»

После выхода на экраны сериала «Зулейха открывает глаза» на актрису Чулпан Хаматову, сыгравшую главную роль, обрушилась буря критики.
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Шоу-бизнес

Личный водитель Бабкиной и вся его семья заразились коронавирусом

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Опубликован диагноз Анастасии Заворотнюк

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк, у которой был диагностирован рак мозга, выписана из больницы, она чувствует себя хорошо, но о полном выздоровлении пока говорить рано.
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Собянин рассказал об эффективности цифровых пропусков в Москве

Автоматический контроль цифровых пропусков в Москве показал свою эффективность. Об этом заявил столичный мэр Сергей Собянин.
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В ООН предупредили об угрозе мирового голода из-за пандемии

О необходимости обеспечить глобальную продовольственную безопасность заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.
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Звезда Marvel признался, что он гей

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В Петербурге задержан бывший депутат Госдумы Денис Волчек

В Санкт-Петербурге был задержан бывший депутат Госдумы и городского заксобрания Денис Волчек.
Коммерсантъ вчера в 17:57
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Происшествия

В Кузбассе крупный пожар перекинулся на третью деревню

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Кремль назвал срок пика заболеваемости коронавирусом в России

Пик распространения коронавирусной инфекции в РФ наступит в середине мая.
Piter.tv вчера в 15:20
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Оперштаб опубликовал новые данные о заболевших коронавирусом на Ямале

Оперштаб опубликовал новые данные о заболевших коронавирусом на Ямале.
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Новак выступил против снижения цен на бензин

Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
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Владелец S7 назвал сроки возобновления международного авиасообщения

Международное авиасообщение будет возобновлено в апреле 2021 года, такое мнение в интервью «Коммерсанту» выразил основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев.
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Спрогнозирован пик заражения коронавирусом в Москве

Пик заражения коронавирусом в Москве может наступить на майские праздники, в регионах это произойдет позже.
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Происшествия

На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
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Якушев Владимир Владимирович
Российский политик
Российский государственный и политический деятель, юрист. Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018.
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