Экономика
Lenta.ruВ Сибири захотели забрать налоги «Газпрома» себе
После запуска газопровода «Сила Сибири» власти Якутии захотели создания в регионе дочерней компании, что позволит забрать часть налогов себе. Об этом сообщил председатель правительства республики Владимир Солодов, передает РИА Новости.
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Политика
Скабеева оценила слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера
Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове незадолго до Второй мировой войны.
Футбол
Фанаты «Манчестер Юнайтед» напали на дом Вудворда
Общество
Пенсию в 200 тысяч рублей омскому экс-губернатору признали законной
Авто
В России продажи электромобилей с пробегом выросли в 1,5 раза
В 2019 году на вторичном рынке было реализовано 3303 электромобилей, что на 48% превышает показатель 2018 году.
Кино
В Голливуде снимут новую версию хоррора «Нечто»
Как сообщает издание bloody-disgusting, киностудии Universal и Blumhouse вновь решили пойти по пути ремейков, вместо того чтобы придумывать что-то новое.
Происшествия
Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата
Авто
Составили список автомобилей, которые россияне не покупают
Происшествия
В Новосибирске беременную девушку убили ножом в подъезде
Беременную 33-летнюю девушку убили ножом в подъезде в Новосибирске, по подозрению в совершении преступления в Омске задержали ее знакомого.
Происшествия
В Прикамье мужчина поджег бывшую жену
В Соликамске Пермского края мужчина поджег бывшую жену в алкомаркете. Видеозапись с камеры наблюдения появилась в интернете.
Политика
Штаб по противодействию коронавирусу в России возглавила Голикова
Председателем штаба назначена вице-премьер Татьяна Голикова, ее заместителем -- руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Общество
Китай передал России геном коронавируса
Китай уже передал России геном нового коронавируса 2019-nCoV.
Происшествия
По делу Ивана Голунова задержаны бывшие полицейские
В Москве задержаны бывшие сотрудники УВД по ЗАО, которых уволили после дела журналиста Ивана Голунова.
Политика
Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
Главу российской делегации, зампредседателя Госдумы Петра Толстого избрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Происшествия
Под Ростовом в массовом ДТП двое человек погибли и семеро пострадали
В Ростовской области в результате столкновения автобуса, микроавтобуса, грузовика и автомобиля погибли два человека, еще семеро получили травмы.
Политика
Кремль ответил на слова Зеленского о вине СССР во Второй мировой войне
В Кремле «категорически не согласились» со словами президента Украины Владимира Зеленского о виновности СССР в развязывании Второй мировой войны.
Единоборства
Александр Емельяненко рассказал о пребывании в СИЗО
Боец ММА Александр Емельяненко после освобождения из изолятора временного содержания в Анапе обратился к своим поклонникам.
Космос
РАН предложила пристальнее следить за спутниками с ядерными реакторами
Совет РАН по космосу предлагает министерствам и ведомствам России пристальнее следить за старыми советскими спутниками с ядерными источниками энергии и прогнозировать возможные риски при их падении на Землю, говорится в решении Совета, подписанном президентом РАН Александром Сергеевым (копия документа имеется в распоряжении РИА Новости).
Политика
Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии
Посольство США в Дании опубликовало в своем Twitter пост о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) "был освобожден" американской армией.
Общество
В МВД рассказали о новых паспортах для граждан РФ
Казакова рассказала, что точные данные о начале замены паспортов старого вида на новый пока отсутствуют, поскольку МВД работает над новым типом главного документа гражданина РФ.
Наука
В Сибири нашли свидетельства великого похода неандертальцев
Ученые считают, что неандертальцы пришли в Южную Сибирь из Европы.
Общество
Министр связи предложил дать силовикам доступ к данным россиян
Уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность (ОРД), могут предоставить доступ к данным банков, операторов мобильной связи и другим персональным данным россиян.
Происшествия
В Подмосковье отец отравил младенца снотворным
В Московской области мужчина отравил сына-младенца снотворным.
Происшествия
Младенец в Петербурге отравился гашишем
В Петербурге годовалый ребенок в одном из домов по Светлановскому проспекту съел находившееся в квартире наркотическое вещество растительного происхождения —гашиш.
Происшествия
В Красноярске мать убила трёхлетнего сына и покончила с собой
По версии следствия, 28 января житель Красноярска пришёл в квартиру в Кировском районе, где проживал его трёхлетний сын со своей 32-летней матерью.
Общество
ФСБ нашла еще один использовавшийся для сообщений о минировании сервис
Ранее анонимные пользователи рассылали сообщения о минировании с нидерландского почтового сервиса StartMail, пока 23 января Роскомнадзор не заблокировал его на территории России.
Культура
Макаревич рассказал о срыве съемок фильма к 50-летию «Машины времени»
Армия и оружие
США начали «финальную битву» за Сирию
Финальная битва между формированиями Сирийской свободной армии и правительственными силами началась в Сирии.