В Кировской области оборот розничной торговли сократился на 7,5%

В рейтинге российских регионов по динамике розничной торговли Кировская область заняла 55 место. По дынным экспертов, за первое полугодие оборот сократился на 7,5%, а доля в общероссийской розничной торговле составила 0,6%. В целом же на одного жителя области он составил 75,2 тыс. рублей.