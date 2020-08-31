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КП - Киров
КП - Киров

В Кировской области оборот розничной торговли сократился на 7,5%

В рейтинге российских регионов по динамике розничной торговли Кировская область заняла 55 место. По дынным экспертов, за первое полугодие оборот сократился на 7,5%, а доля в общероссийской розничной торговле составила 0,6%. В целом же на одного жителя области он составил 75,2 тыс. рублей.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы регионы — лидеры по обороту розничной торговли

По данным Росстата, в первом полугодии оборот розничной торговли в Российской Федерации снизился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 6,4 процента, тогда как, например, промышленное производство снизилось на 3,5 процента, а ВВП, по предварительной оценке – на 3,6 процента.
РИА Новости17:08
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Ёлдаш

Обороты розничной торговли в Дагестане в период пандемии упали на более 14%

Ёлдаш03:01
Life.ru

Названы регионы — лидеры по обороту розничной торговли

Life.ru18:18
Газета.Ru

Томская область стала лидером по обороту розничной торговли

Газета.Ru01:57
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Якутия направила более миллиарда рублей на поддержку бизнеса

РИА Новости02:19
ПРАЙМ

Власти Томской области объяснили лучший в России показатель роста розничной торговли

ПРАЙМ00:00
Российская газета

Названы российские регионы-лидеры по обороту розничной торговли

Российская газета02:27
Online47.ru

Ленинградская область вошла в ТОП-3 регионов по динамике розничной торговли

Online47.ru17:36

В офисе Зеленского прокомментировали заявление Фокина по Донбассу

Слова первого замглавы делегации Киева в контактной группе по Донбассу Витольда Фокина о предоставлении особого статуса региону и всеобщей амнистии не являются официальной позицией украинского государства, заявили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
В офисе Зеленского прокомментировали заявление Фокина по Донбассу
РИА Новости07:55
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Тихановскую обеспокоили слова Путина о резерве силовиков для Белоруссии

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что оппозиция обеспокоена словами президента России Владимира Путина о возможности отправки российских правоохранителей в республику.
Известия07:28
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Объявлен конкурс на проекты двух участков кольцевой линии метро Петербурга

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:01 — REGNUM В Петербурге объявлен конкурс на разработку проектов планировки территории для будущего строительства двух участков кольцевой линии метро, а также электродепо на этой перспективной линии.
REGNUM09:01
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Прокуратура Нидерландов еще не получила документов по делу MH17

Прокуратуре Нидерландов пока не удалось получить у Совбеза страны засекреченные документы по делу о катастрофе рейса MH17 в 2014 году, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс 31 августа журналистам.
ИА Красная Весна06:24
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Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
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Apple представит 5-нм GPU собственной разработки во второй половине 2021 года

По информации ресурса Commercial Times, ссылающегося на осведомлённые источники, Apple сворачивает поддержку дискретной графики AMD для будущих версий macOS, поскольку рассчитывает перейти на использование графических процессоров собственной разработки.
3DNews04:03

Фронтмен группы Little Big объявил о разводе с женой

Санкт-Петербург, 31 августа 2020, 16:24 — REGNUM Петербургский музыкант, солист культовой группы Little Big Илья Прусикин объявил на своей официальной странице в одной из социальных сетей о разводе со своей супругой Ириной Смелой.
REGNUM09:24
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Переговоры глав МИД России и Белоруссии запланированы на 2 сентября

Глава МИД РФ Сергей Лавров, как ожидается, встретится с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем 2 сентября в Москве, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
РИА Новости09:04