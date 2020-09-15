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Якутия Daily
Якутия Daily

Якутия получит более 308 млн рублей на пособия по безработице

Всего в республике сегодня насчитывается более 30 тысяч безработных граждан. Напомним, 11 сентября 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 35 млрд рублей на пособия по безработице. Республике Саха (Якутия) предусмотрено 308 млн 634 тыс рублей.В источнике
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REGNUM

Безработным Бурятии выделили ещё 331 млн рублей

REGNUM00:13
Блокнот Ставрополь

Ставропольский край получит более 700 миллионов рублей на выплаты безработным

Блокнот Ставрополь13 сентября в 12:00
ИА ЯСИА

Якутия получит более 308 млн рублей на пособия по безработице

ИА ЯСИАвчера в 06:45
Европейско-Азиатские новости

В Челябинскую область направят 857 миллионов рублей на выплаты безработным

Европейско-Азиатские новостивчера в 05:10
ИА Красная Весна

Для пособий тамбовским безработным понадобились дополнительные средства

ИА Красная Веснавчера в 05:02
Блокнот Воронеж

Еще 570 млн рублей на пособия по безработице дали Воронежской области

Блокнот Воронежвчера в 04:02
Интерфакс - Россия

Подмосковье получит 1,3 млрд руб. из федерального бюджета на выплату пособий по безработице

Интерфакс - Россиявчера в 10:30

В Ярославской области убиты две девочки

По факту произошедшего следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство).
REGNUM11:44
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В России предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

При подготовке Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021-2023 годы планируется обсудить введение понятия минимального размера часовой ставки оплаты труда, пишут "Известия" со ссылкой на текст документа.
РИА Новости23:23
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Марат Баширов: Лукашенко должен послать чёткие сигналы, в какой форме он видит интеграцию с Россией

Сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко хочет найти выход из кризисной ситуации в республике с помощью России, заинтересованной в углублении интеграционных процессов, что напрямую зависит от решений самого Лукашенко.
Украина.ру11:30

В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин

Министр иностранных дел Сергей Лавров отменил поездку в Берлин из-за того, что формат встречи был изменен и урезан, при этом в Кремле не видят факторов, которые должны негативно сказываться на российско-германских отношениях.
Ведомости06:35
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В бундестаге выступили против введения санкций из-за Навального

Ранее сегодня руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен утвердить глобальный санкционный режим за нарушение прав человека и присвоить ему имя основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, который, по утверждению специалистов Германии и Франции, был отравлен веществом из группы «Новичок».
Ведомости10:13
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