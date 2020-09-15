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Якутия Daily
Якутия Daily

Якутия получит более 308 млн рублей на пособия по безработице

Всего в республике сегодня насчитывается более 30 тысяч безработных граждан. Напомним, 11 сентября 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 35 млрд рублей на пособия по безработице. Республике Саха (Якутия) предусмотрено 308 млн 634 тыс рублей.В источнике
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Интерфакс - Россия

Подмосковье получит 1,3 млрд руб. из федерального бюджета на выплату пособий по безработице

Интерфакс - Россиявчера в 10:30
Европейско-Азиатские новости

В Челябинскую область направят 857 миллионов рублей на выплаты безработным

Европейско-Азиатские новостивчера в 05:10
Первый областной

На пособия по безработице в России направят еще 35,3 миллиарда рублей

Первый областной13 сентября в 08:15
Деловое.ТВ

Правительство РФ выделяет еще 35,3 млрд руб на пособия безработным

Деловое.ТВвчера в 02:28
ПензаИнформ

Безработным в Пензенской области выделили почти 300 млн руб

ПензаИнформвчера в 01:35
Urbc.Ru

Правительство РФ выделит Свердловской области 1,4 млрд рублей на выплату пособий по безработице

Urbc.Ruвчера в 00:23
ИА Красная Весна

Для пособий тамбовским безработным понадобились дополнительные средства

ИА Красная Веснавчера в 05:02

ЕС не признал Лукашенко законным президентом Белоруссии

Европейский союз (ЕС) не считает нынешнее президентство белорусского лидера Александра Лукашенко законным, так как результаты прошедших в республике 9 августа выборов были «сфальсифицированы», заявил в Европарламенте глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
ЕС не признал Лукашенко законным президентом Белоруссии
Ведомости07:36
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В Кремле рассказали о регламенте переговоров Путина и Лукашенко в Сочи

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко не ограничены по продолжительности, рассказал РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В Кремле рассказали о регламенте переговоров Путина и Лукашенко в Сочи
РИА Новостивчера в 06:08

В ЕС предложили назвать новые санкции именем Навального

Создаваемый в ЕС глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права можно было бы назвать по имени Алексея Навального, сказал на пленарном заседании Европарламента глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
BFM.ru07:45
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Зеленский заявил о скорой встрече лидеров стран «нормандской четверки»

Не могу обещать, но надеюсь, что дней через десять пройдет еще одна встреча советников, а уже после нее должен пройти саммит с участием лидеров «нормандской четверки», — сообщил украинский президент.
РБК08:24

Лечебно-диагностический корпус детской краевой больницы готов на 21%

Согласно проекту, в лечебно-диагностическом корпусе разместятся отделения экстренного и планового приема, реанимации и интенсивной терапии, офтальмологии и урологии, экстренной и нейрохирургии на 80 коек.
Администрация Краснодарского края07:47

NYT сообщила о плане Навального вернуться в Россию

Блогер Алексей Навальный заявил, что планирует по выздоровлении вернуться в Россию и продолжить свою прежнюю деятельность, сообщает издание New York Times со ссылкой на высокопоставленного представителя органов безопасности Германии.
РИА Новости20:10
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Microsoft назвала точные размеры и вес Xbox Series X и Xbox Series S

На страницах Microsoft, посвящённых консолям нового поколения: Xbox Series X и Xbox Series S, помимо прочего, указаны характеристики (которые уже были известны) и точные размеры, а также вес устройств: Xbox Series S — 6,5 x 15, x 27,5 см, вес около 2 кг; Xbox Series X — 15,1 x 15,1 х 30,1 см, вес около 4,5 кг.
Игромания.ру02:38

Администрация СИЗО может разрешить Ефремову готовить школьников к ЕГЭ

Столичный омбудсмен Татьяна Потяева пообещала обсудить с руководством СИЗО Водник, где находится осужденный за смертельное ДТП актер Михаил Ефремов, вопрос о том, чтобы артист готовил пребывающих в изоляторе несовершеннолетних к ЕГЭ.
Политическая Экспертиза08:41
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