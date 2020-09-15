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Якутия Daily
Якутия Daily

Якутия получит более 308 млн рублей на пособия по безработице

Всего в республике сегодня насчитывается более 30 тысяч безработных граждан. Напомним, 11 сентября 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 35 млрд рублей на пособия по безработице. Республике Саха (Якутия) предусмотрено 308 млн 634 тыс рублей.В источнике
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REGNUM

Безработным Бурятии выделили ещё 331 млн рублей

REGNUM00:13
Другой город (Самара)

Около 1,3 млрд рублей получит Самарская область на безработных и соцработников

Другой город (Самара)вчера в 03:19
ИА ЯСИА

Якутия получит более 308 млн рублей на пособия по безработице

ИА ЯСИАвчера в 06:45
Европейско-Азиатские новости

В Челябинскую область направят 857 миллионов рублей на выплаты безработным

Европейско-Азиатские новостивчера в 05:10
ИА Красная Весна

Для пособий тамбовским безработным понадобились дополнительные средства

ИА Красная Веснавчера в 05:02
Ваши новости

Новгородская область, утопающая в безработных, получит более ста миллионов на выплаты пособий

Ваши новостивчера в 04:02
Интерфакс - Россия

Подмосковье получит 1,3 млрд руб. из федерального бюджета на выплату пособий по безработице

Интерфакс - Россиявчера в 10:30

В Кремле прокомментировали отмену визита Лаврова в Берлин

Министр иностранных дел Сергей Лавров отменил поездку в Берлин из-за того, что формат встречи был изменен и урезан, при этом в Кремле не видят факторов, которые должны негативно сказываться на российско-германских отношениях.
Ведомости06:35
1K

Официанта обвинили в изнасиловании юной туристки из РФ в отеле Антальи

Как отмечает газета, после отказа руководства гостиницы сотрудничать, Алена и ее мать сами отправились в жандармерию и прокуратуру Антальи, где написали заявление на официанта и руководство отеля.
Интерфаксвчера в 07:00
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Утверждено обвинение рядовому Шамсутдинову, застрелившему 8 человек

Военной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который осенью 2019 года устроил стрельбу в воинской части в Забайкалье и убил шестерых сослуживцев и двух офицеров.
Вести.Ru08:16
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Завершено расследование в отношении собственника ТЦ «Зимняя вишня»

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела в отношении генерального директора компании ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Вячеслава Вишневского по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», собственником которого он является.
Известия08:46
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Боррель заявил о неспособности институтов ЕС остановить Nord Stream 2

Брюссель, 15 сентября 2020, 14:34 — REGNUM Институты Евросоюза не в состоянии остановить строительство «Северного потока — 2», заявил 15 сентября верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
REGNUM07:34
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Создатель «Ну, погоди!» считает, что «Союзмультфильм» должен отказаться от идеи снимать продолжение сериала

Один из авторов «Ну, погоди!» отметил, что готов заплатить «Союзмультфильму» ту сумму, которая указана в контракте, в обмен на обещание отказаться от съёмок продолжения мультсериала.
Ореанда-Новости07:39