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Якутия Daily
Якутия Daily

Якутия получит более 308 млн рублей на пособия по безработице

Всего в республике сегодня насчитывается более 30 тысяч безработных граждан. Напомним, 11 сентября 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 35 млрд рублей на пособия по безработице. Республике Саха (Якутия) предусмотрено 308 млн 634 тыс рублей.В источнике
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REGNUM

Безработным Бурятии выделили ещё 331 млн рублей

REGNUM00:13
Интерфакс - Россия

Подмосковье получит 1,3 млрд руб. из федерального бюджета на выплату пособий по безработице

Интерфакс - Россиявчера в 10:30
ПензаИнформ

Безработным в Пензенской области выделили почти 300 млн руб

ПензаИнформвчера в 01:35
ИА Красная Весна

Для пособий тамбовским безработным понадобились дополнительные средства

ИА Красная Веснавчера в 05:02
Urbc.Ru

Правительство РФ выделит Свердловской области 1,4 млрд рублей на выплату пособий по безработице

Urbc.Ruвчера в 00:23
Первый областной

На пособия по безработице в России направят еще 35,3 миллиарда рублей

Первый областной13 сентября в 08:15
vtomske.ru

Томская область получит почти 300 млн руб на выплаты безработным

vtomske.ru13 сентября в 00:30

СК завершил расследование дела в отношении совладельца «Зимней вишни»

Главное управление по расследованию особо важных дел СК России завершило расследование уголовного дела в отношении гендиректора "Кемеровского кондитерского комбината" и собственника ТЦ "Зимняя вишня" Вячеслава Вишневского.
СК завершил расследование дела в отношении совладельца «Зимней вишни»
Российская газета09:05
8

Утверждено обвинение рядовому Шамсутдинову, застрелившему 8 человек

Военной прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который осенью 2019 года устроил стрельбу в воинской части в Забайкалье и убил шестерых сослуживцев и двух офицеров.
Вести.Ru08:16
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Телеврач Мясников назвал неявные симптомы опасных болезней

Известный телеведущий и главный врач московской городской клинической больницы №71 Александр Мясников призывает жителей нашей многонациональной страны самостоятельно в оба глаза следить за малейшими проявлениями ухудшения здоровья, сообщает сайт «EVO-RUS.COM».
Лезги газет03:41
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Голикова рассказала, как пандемия помогла Псковской области

Москва, 15 сентября 2020, 16:14 — REGNUM Ускоренному строительству новой инфекционной больницы в Псковской области, с отделениями в Пскове и Великих Луках, невольно помогла разразившаяся пандемия коронавирусной инфекции.
REGNUM09:14

В Кремле исключили встречу с Навальным после его возвращения в Россию

В Кремле не планируют проводить встречу с основателем Фонда борьбы с коррупцией Алексеем Навальным после его возвращения в Россию, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ведомости06:30
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Путин уверен, что Россия эффективно противостоит коронавирусу

"В наши дни тысячи специалистов трудятся в этой важнейшей сфере: это врачи, эпидемиологи, микробиологи, гигиенисты", - сказал Путин, поблагодарив всех "за добросовестный труд" и подчеркнув, что благодаря работе таких специалистов Россия эффективно противостоит распространению коронавируса.
ТАСС08:34
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В бундестаге назвали санкции против России огнем по своим

Ранее во вторник верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеф Боррель заявил, что создаваемый в Евросоюзе глобальный режим санкций за нарушение прав человека и гуманитарного права можно было бы назвать по имени российского блогера Алексея Навального.
РИА Новости08:52