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Якутия Daily
Якутия Daily

Якутия получит более 308 млн рублей на пособия по безработице

Всего в республике сегодня насчитывается более 30 тысяч безработных граждан. Напомним, 11 сентября 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 35 млрд рублей на пособия по безработице. Республике Саха (Якутия) предусмотрено 308 млн 634 тыс рублей.В источнике
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REGNUM

Безработным Бурятии выделили ещё 331 млн рублей

REGNUM00:13
Южноуральская панорама

Челябинская область получит более 850 млн рублей на поддержку безработных

Южноуральская панорамавчера в 06:36
ИА ЯСИА

Якутия получит более 308 млн рублей на пособия по безработице

ИА ЯСИАвчера в 06:45
Интерфакс - Россия

Подмосковье получит 1,3 млрд руб. из федерального бюджета на выплату пособий по безработице

Интерфакс - Россиявчера в 10:30
Европейско-Азиатские новости

В Челябинскую область направят 857 миллионов рублей на выплаты безработным

Европейско-Азиатские новостивчера в 05:10
ИА Красная Весна

Для пособий тамбовским безработным понадобились дополнительные средства

ИА Красная Веснавчера в 05:02
Ваши новости

Новгородская область, утопающая в безработных, получит более ста миллионов на выплаты пособий

Ваши новостивчера в 04:02

США снизили поставки СПГ в Европу на 3,9%

Москва, 14 сен - ИА Neftegaz.RU.Впервые в 2020 г. поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу стали отставать от темпов 2019 г. По оценке Ъ на основе данных европейских операторов СПГ-терминалов, с начала 2020 г. по 12 сентября в ЕС поступило 64,2 млрд м3 после регазификации, что на 3,9% меньше, чем за аналогичный период 2019 г.
Neftegaz.ruвчера в 09:34
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Ученые нашли подтверждение того, что иммунитет влияет на разум

Ученые из Университета Вашингтона в Сент-Луисе обнаружили удивительную связь между разумом и телом – иммунную молекулу интерлейкин-17 (ИЛ-17), которая воздействует на нейроны мозга и изменяет поведение у мышей.
Хайтек+05:54

МИД Белоруссии подтвердил готовность Минска к диалогу с Евросоюзом

Минск все еще готов к диалогу с Евросоюзом и всеми заинтересованными международными партерами, думаем, что у Брюсселя такой же подход, заявил РИА Новости глава МИД Белоруссии Владимир Макей, комментируя выступление главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля.
РИА Новости12:28
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Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
REGNUM10:58
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В бундестаге выступили против введения санкций из-за Навального

Ранее сегодня руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз должен утвердить глобальный санкционный режим за нарушение прав человека и присвоить ему имя основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, который, по утверждению специалистов Германии и Франции, был отравлен веществом из группы «Новичок».
Ведомости10:13
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