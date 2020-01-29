Власти Якутии считают, что после запуска газопровода «Сила Сибири» «Газпром» должен создать в регионе дочернее предприятие и уже обратились с соответствующей просьбой президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя правительства Якутии Владимира Солодова.

Общество Смольный покидает глава КППИТ Юрий Калабин В Санкт-Петербурге председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Юрий Калабин уходит с поста, сообщает «Мойка78».

Происшествия В Воронеже госпитализированы россияне с подозрением на коронавирус В Воронеже с симптомами ОРВИ госпитализировали двух человек, которые недавно вернулись из Китая, где был обнаружен новый вид коронавируса.

Шоу-бизнес Владимир Кузьмин тайно обвенчался с бывшей супругой Экс-супруга народного артиста России Владимира Кузьмина Екатерина Трофимова в разговоре с изданием StarHit рассказала о венчании с музыкантом.

Экономика Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.

Происшествия В Пермском крае мужчина поджег кассира магазина На кадрах видно, как мужчина подходит к витрине магазина, за которой стоит женщина-кассир, обливает ее бензином, та убегает в подсобку, злоумышленник следует за ней.

Общество ЦИАН оценил количество пятиэтажек под снос в регионах России «В 16 крупнейших региональных рынках (города-миллионники, Московская и Ленинградская области) из 107 тыс. многоэтажных жилых домов московским критериям включения в программу реновации соответствует около 27% от числа зданий, на которые приходится 18% площади жилого фонда», — отмечают аналитики.

Происшествия Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Авто SEAT официально представил новое поколение хэтчбека Leon Новое (четвертое по счету) поколение испанского хэтчбека SEAT Leon получило совершенно новый внешний вид и измененные пропорции.

Здоровье В Челябинске две школы закрыли на карантин В Челябинске из-за высокой заболеваемости ОРВИ закрыли на карантин две школы, сообщили РБК в управлении информационной политики администрации Челябинска.