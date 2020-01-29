Экономика
Нефтегазовая вертикальЯкутия рассчитывает на «дочку» «Газпрома»
Власти Якутии считают, что после запуска газопровода «Сила Сибири» «Газпром» должен создать в регионе дочернее предприятие и уже обратились с соответствующей просьбой президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя правительства Якутии Владимира Солодова.
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Общество
Смольный покидает глава КППИТ Юрий Калабин
В Санкт-Петербурге председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Юрий Калабин уходит с поста, сообщает «Мойка78».
Футбол
Эксперт прокомментировал переход Кокорина в «Зенит-2»
Ситуация вокруг Александра Кокорина получила продолжение.
Армия и оружие
Комплекс ПВО «Панцирь-С» получил гиперзвуковую ракету
Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» получил новейшую гиперзвуковую ракету.
Политика
Петра Толстого выбрали вице-спикером ПАСЕ
Вице-спикера Госдумы России Петра Толстого выбрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
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В Воронеже госпитализированы россияне с подозрением на коронавирус
В Воронеже с симптомами ОРВИ госпитализировали двух человек, которые недавно вернулись из Китая, где был обнаружен новый вид коронавируса.
Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин тайно обвенчался с бывшей супругой
Экс-супруга народного артиста России Владимира Кузьмина Екатерина Трофимова в разговоре с изданием StarHit рассказала о венчании с музыкантом.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк назвала причину расставания с Брэдли Купером
Модель Ирина Шейк впервые рассказала о причинах расставания с актером и режиссером Брэдли Купером.
Авто
В России в 1,5 раза выросли продажи электромобилей. Подержанных
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В Подмосковье отец насмерть отравил снотворным четырехмесячного сына
В подмосковном Пушкино отец насмерть отравил снотворным своего четырехмесячного сына, мужчина задержан.
Культура
Макаревич рассказал о срыве съемок фильма к 50-летию «Машины времени»
Экономика
Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума
Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека.
Шоу-бизнес
Соседов назвал состояние Заворотнюк тяжелым, но стабильным
Политика
Мишустин отправил в отставку замминистра здравоохранения Елену Бойко
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности заместителя министра здравоохранения Елену Бойко.
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Происшествия
В Пермском крае мужчина поджег кассира магазина
На кадрах видно, как мужчина подходит к витрине магазина, за которой стоит женщина-кассир, обливает ее бензином, та убегает в подсобку, злоумышленник следует за ней.
Общество
В Подмосковье выплатят по 50 тыс. рублей со счета маткапитала
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил разрешить семьям реализовать региональный материнский капитал, полученный до 2019 года.
Общество
ЦИАН оценил количество пятиэтажек под снос в регионах России
«В 16 крупнейших региональных рынках (города-миллионники, Московская и Ленинградская области) из 107 тыс. многоэтажных жилых домов московским критериям включения в программу реновации соответствует около 27% от числа зданий, на которые приходится 18% площади жилого фонда», — отмечают аналитики.
Происшествия
Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова
Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Происшествия
Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата
Общество
«Ведомости»: Шадаев предложил дать силовикам доступ к данным россиян
Глава Минкомсвязи Максут Шадаев предложил предоставить онлайн-доступ к различным данным российских граждан сотрудникам правоохранительных органов, которые ведут оперативно-разыскную деятельность.
Авто
За год в России стало на 80 автодилеров меньше
Авто
SEAT официально представил новое поколение хэтчбека Leon
Новое (четвертое по счету) поколение испанского хэтчбека SEAT Leon получило совершенно новый внешний вид и измененные пропорции.
Политика
Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами.
Футбол
Фанаты «Манчестер Юнайтед» напали на дом Вудворда
Здоровье
В Челябинске две школы закрыли на карантин
В Челябинске из-за высокой заболеваемости ОРВИ закрыли на карантин две школы, сообщили РБК в управлении информационной политики администрации Челябинска.
Недвижимость
Регионы с самой доступной ипотекой определили в России
Аналитики Газпромбанка утверждают, что за всю историю российского кредитования процентные ставки снизились до рекордного минимума.
Общество
Минздрав РФ подготовил рекомендации по лечению коронавируса
Zhang Yuwei / Globallookpress Минздрав России подготовил временные методические рекомендации по борьбе с коронавирусом.
Армия и оружие
США модернизируют систему предупреждений о ракетном нападении
Как сообщили в пресс-службе компании, речь идет о модернизации системы предупреждения о ракетном нападении под названием FORGE (Future Operationally Resilient Ground Evolution).