Экономика

Нефтегазовая вертикальНефтегазовая вертикальЯкутия рассчитывает на «дочку» «Газпрома»

Власти Якутии считают, что после запуска газопровода «Сила Сибири» «Газпром» должен создать в регионе дочернее предприятие и уже обратились с соответствующей просьбой президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя правительства Якутии Владимира Солодова.
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