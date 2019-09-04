Экономика
ТАССЯкутск рассмотрит возможность перехода на «альтернативную котельную»
Власти Якутска рассмотрят возможность перехода на новый метод тарифообразования в сфере теплоснабжения - "альтернативную котельную". Соответствующее соглашение подписали "Русгидро" и правительство Якутии на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает корреспондент ТАСС.
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«РусГидро» и Якутия подписали соглашение о создании единой теплоснабжающей организации
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 22:15, Вашингтон
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