Экономика

ТАССТАССЯкутск рассмотрит возможность перехода на «альтернативную котельную»

2 фото
Власти Якутска рассмотрят возможность перехода на новый метод тарифообразования в сфере теплоснабжения - "альтернативную котельную". Соответствующее соглашение подписали "Русгидро" и правительство Якутии на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), передает корреспондент ТАСС.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

РусГидро и правительство Якутии договорились о создании единой теплоснабжающей организации

ИА ЯСИА20:15

«РусГидро» и Якутия подписали соглашение о создании единой теплоснабжающей организации

Интерфакс - Россия19:17

Якутск рассмотрит возможность перехода на «альтернативную котельную»

ТАСС19:46

«Русгидро» и Якутия договорились о создании ЕТО, рассматривается переход на альткотельную

ПРАЙМ20:14
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 20:43, Вашингтон
Теннис

Медведев победил Вавринку и пробился в полуфинал US Open

РИА Новости 17:09
Космос

Астероид впервые поменял цвет на глазах у астрономов

Астрономы, работающие с наземным телескопом IRTF, выяснили, что астероид 6478 Голт, обнаруженный более трех десятилетий назад, стремительно меняет свой цвет в ближнем инфракрасном диапазоне.
Московский Комсомолец 10:18
Политика

Сенатору США оформили визу в Россию

Сообщается, что оформление виз прошло согласно существующей процедуре. Ранее Ли отказали в визе для посещения России.
Газета.Ru 19:34
Культура

Поклонники не узнали Микки Рурка после пластической операции

Известия 13:26
Авто

Лукашенко рассказал о подаренной Маском Tesla

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о происхождении своего электрического автомобиля Tesla.
Lenta.ru 15:01
Политика

Болгария попросила не считать борьбу СССР с нацистами освобождением Европы

Во внешнеполитическом ведомстве утверждают, что термин "освобождение" ставит в привилегированное положение "некоторые политические круги в Болгарии и является вмешательством во внутриполитические процессы" в стране.
РИА Новости 19:04
Общество

Трутнев оценил оформление выставки «Улица Дальнего Востока» на ВЭФ

РИА Новости 01:38
Здоровье

Елена Малышева рассказала, как похудеть за две недели

Российская газета 10:15
Интернет

У Instagram появится аналог из Китая

Среди самых известных — приложения "Фейсбук", "Инстаграм" и Google. На каждое из них есть отечественный аналог.
Life.ru 11:18
Политика

Джонсон рассказал про единственный способ выхода из тупика с Brexit

По словам премьера, если депутаты отдадут голоса за "очередную бессмысленную" отсрочку выхода Соединенного королевства из ЕС, то выборы станут единственным способом разрешения ситуации вокруг Brexit.
Газета.Ru 18:40
Авто

Трехрядный Volkswagen Tiguan L представили на автосалоне в Чэнду

Автошоу будет открыто 5 сентября. Следует упомянуть, что «удлиненный» Tiguan L появился на китайском авторынке в 2018 году.
Car.ru 12:45
Происшествия

В Шереметьево столкнулись два самолета

Лайнеры авиакомпаний "Аэрофлот" и Royal Flight столкнулись во время буксировки в аэропорту Шереметьево, сообщил источник РИА Новости.
РИА Новости 09:37
Политика

Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко не пришел в Государственное бюро расследований (ГБР) на допрос, который должен был состояться во вторник, 3 сентября.
Известия 08:01
Здоровье

Ремонт поликлиники №14 в Рязани начнётся на следующей неделе

В начале следующей недели планируется начать ремонт первого этажа здания поликлиники №14 в Рязани.
7 новостей 08:07
Транспорт

Сбой в движении поездов произошел на оранжевой ветке московского метро

ТАСС 09:16
Происшествия

В США подросток застрелил пятерых членов своей семьи

ИА «Ореанда-Новости» Телекомпания CNN со ссылкой на сотрудников полиции сообщила, что в городе Элкмонт (штат Алабама, США) 14-летний подросток застрелил пятерых членов своей семьи.
Ореанда-Новости 06:44
Общество

В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой

Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM 17:43
Кино

Тодоровский надеется, что его фильм «Одесса» покажут на Украине

ТАСС 07:56
Наука

Внезапно вода сама может производить перекись водорода

Группой ученых из Стэнфордского университета Соединенных Штатов Америки было установлено, что при некоторых обстоятельствах вода может внезапно выработать перекись водорода.
Ugpressa.ru вчера в 17:09
Происшествия

Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков

Ведомости 03:43
Армия и оружие

На Украине разделят должность главкома ВСУ и начальника генштаба

Должности начальника генштаба и главнокомандующего Вооруженными силами Украины разделят, заявил первый заместитель главы генштаба ВСУ Игорь Колесник.
ТК Звезда 16:20
Общество

В Минприроды назвали российские города с самым грязным воздухом

Минприроды определило российские города с самым загрязненным воздухом, наибольшее их число приходится на Сибирь, говорится в проекте государственного доклада "О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году", размещенном на сайте ведомства.
РИА Новости 18:43
Футбол

Экс-футболиста «Реала» подозревают в распространении детского порно

В прокуратуре Гамбурга отметили, что проводят расследование в отношении гражданина Германии из-за распространения детского порно.
РЕН ТВ 17:08
Армия и оружие

Мадуро объявил о проведении военных учений на границе с Колумбией

По словам президента Венесуэлы Николаса Мадуро, вооруженные силы Боливарианской Республики проведут маневры на границе с Колумбией.
Московский Комсомолец 19:50
Футбол

ФИФА презентовала логотип ЧМ-2022

ФИФА на официальном сайте презентовала логотип ЧМ 2022 года, который пройдет в Катаре. Изогнутость линий символизирует песчаные дюны страны.
Vprognoze.ru 15:10
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко снова станут родителями

Супруга футболиста объявила о второй беременности. В семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко ожидается прибавление.
Суть событий 04:50
Политика

В Госдуме оценили обвинения Польши в адрес России из-за репараций

Ранее Блащак в эфире Польского телевидения заявил, что Варшава не получила репарации от Берлина, потому что "Москва приняла такое решение".
Москва 24 вчера в 11:03
Баскетбол

Сборная США в овертайме победила Турцию на Кубке мира

Сборная США по баскетболу победила Турцию в матче первого группового турнира Кубка мира. Встреча завершилась в овертайме со счетом 93:92.
Pravda.Ru 11:31
Наука

Магнитная буря обрушится на Землю

Средняя магнитная буря уровня G2 может произойти 27-28 сентября, передает РИА Новости со ссылкой на астрономов.
Петрозаводск говорит вчера в 05:16
Политика

Украину попросили не cдавать России «ценного свидетеля» по делу MH17

Нидерландская прокуратура попросила украинские власти не передавать российской стороне "ценного свидетеля" Владимира Цемаха по делу упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур.
Газета.Ru 10:23
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
РусГидро
Российская компания
Российская энергетическая компания, владелец большинства гидроэлектростанций страны, одна из крупнейших российских генерирующих компаний по установленной мощности станций и третья в мире гидрогенерирующая компания. Полное наименование - Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро». Зарегистрирована в Красноярске, штаб-квартира находится в Москве. Контролирующим акционером РусГидро является Российская Федерация.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Якутскэнерго
Российская энергетическая компания, входит в группу РусГидро. Штаб-квартира компании расположена в Якутске. Обеспечивает энергоснабжение на территории Республики Саха, за исключением южной части региона.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное