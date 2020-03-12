Политика
ФедералПрессЯкутский депутат сложила полномочия из-за поправок к Конституции
Якутский депутат Сулустаана Мыраан назвала поправки в Конституцию нелегитимными и сложила свои полномочия в Ил Тумэн республики. Она заявила, что ей не позволит совесть работать, опираясь на антинародный основной закон страны.
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«Единственный мужик в Ил Тумэн»: депутат Сулустана Мыраан сложила в себя полномочия в знак несогласия с антиконституционными поправками
Депутат Госсобрания Ил Тумэн Сулустана Мыраан сложила с себя депутатские полномочия по окончанию сегодняшней сессии Ил Тумэн. Поводом стало личное несогласие с принятием предлагаемых поправок в Конституцию РФ, которые рассматривались на сессии.Якутия.Инфовчера в 05:33
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Депутат якутского заксобрания сложила полномочия после голосования по поправкам в Конституцию
Накануне.Ruвчера в 06:31
Сторонница Габышева отказалась от полномочий депутата из-за правок к Конституции
Собеседниквчера в 06:54
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В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
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Курс доллара снизился на 1,24 рубля до отметки 73,61 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже, в пятницу, 13 марта.
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В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
Общество
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Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.
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Джонсон предупредил британцев о потере родных из-за коронавируса
По словам политика, многие семьи потеряют своих близких Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с речью и предупредил о трагических последствиях коронавируса.
Шоу-бизнес
Заменивший Шепелева ведущий «На самом деле» не понравился зрителям
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Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Армия и оружие
США нанесли ответный удар в Ираке
Вашингтон, 13 марта 2020, 02:55 — REGNUM Войска Соединенных Штатов нанесли удары по позициям повстанческой группировки в Ираке в ответ на обстрел базы Эт-Таджи, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.
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В Челябинске полиция задержала участника одиночного экопикета
В Челябинске полиция задержала участника одиночного пикета Юлианну Павенину, которая вышла к резиденции губернатора с плакатом «В Челябинской области не исполняется экологический указ президента».
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Все региональные парламенты России поддержали изменения в Конституцию
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Торги США закрылись рекордным падением с 1987 года
В США торги бирж закрылись падением индексов на более чем 9%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.