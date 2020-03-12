Депутат Госсобрания Ил Тумэн Сулустана Мыраан сложила с себя депутатские полномочия по окончанию сегодняшней сессии Ил Тумэн. Поводом стало личное несогласие с принятием предлагаемых поправок в Конституцию РФ, которые рассматривались на сессии.

с чего всё началось

Якутский депутат Сулустаана Мыраан назвала поправки в Конституцию нелегитимными и сложила свои полномочия в Ил Тумэн республики. Она заявила, что ей не позволит совесть работать, опираясь на антинародный основной закон страны.

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