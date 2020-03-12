Политика

ФедералПрессФедералПрессЯкутский депутат сложила полномочия из-за поправок к Конституции

Якутский депутат Сулустаана Мыраан назвала поправки в Конституцию нелегитимными и сложила свои полномочия в Ил Тумэн республики. Она заявила, что ей не позволит совесть работать, опираясь на антинародный основной закон страны.
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«Единственный мужик в Ил Тумэн»: депутат Сулустана Мыраан сложила в себя полномочия в знак несогласия с антиконституционными поправками

Депутат Госсобрания Ил Тумэн Сулустана Мыраан сложила с себя депутатские полномочия по окончанию сегодняшней сессии Ил Тумэн. Поводом стало личное несогласие с принятием предлагаемых поправок в Конституцию РФ, которые рассматривались на сессии.
Якутия.Инфовчера в 05:33

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«Единственный мужик в Ил Тумэн»: депутат Сулустана Мыраан сложила в себя полномочия в знак несогласия с антиконституционными поправками

Якутия.Инфовчера в 05:33

В Якутии депутат сдала мандат из-за нежелания работать с «антинародной» Конституцией

Росбалтвчера в 06:25

Депутат парламента Якутии сложила полномочия после голосования по поправкам в Конституцию

Дождьвчера в 09:35

В Якутии депутат сдала мандат, отказавшись голосовать за поправки

News.ruвчера в 09:28

Депутат якутского заксобрания сложила полномочия после голосования по поправкам в Конституцию

Накануне.Ruвчера в 06:31

Сторонница Габышева отказалась от полномочий депутата из-за правок к Конституции

Собеседниквчера в 06:54

Депутат якутского парламента проголосовала против поправок в Конституцию и сдала мандат со словами «Не буду позорить седины»

Медиазонавчера в 08:52
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Политика

Россия временно закрыла границу для итальянцев

В четверг, 12 марта, стало известно, что Россия временно ограничила допуск жителей Италии в страну.
Форпост Северо-Запад вчера в 12:46
Экономика

Назван очаг возможного глобального финансового кризиса

В случае если распространение нового коронавируса приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом станет банковский сектор Италии.
РИА Новости вчера в 21:40
Политика

Киев расторг договоры аренды с посольством России

Киевский городской совет расторг договоры аренды земельных участков на Подоле с посольством России на Украине.
Газета.Ru вчера в 10:24
Музыка

Группа Little Big представила песню для «Евровидения-2020»

Российская группа Little Big в эфире программы «Вечерний Ургант» на «Первом канале» представила песню Uno, с которой музыканты в мае 2020 года выступят на музыкальном конкурсе «Евровидение» в нидерландском Роттердаме.
РБК вчера в 20:50
Общество

Первый случай заражения коронавирусом в Китае произошел еще в ноябре

Первый случай заражения COVID-19 произошел в Китае еще 17 ноября, а не в декабре, как считалось ранее, сообщает газета South China Morning Post.
Известия вчера в 23:28
Политика

Путин высказался о высоких зарплатах топ-менеджеров госкомпаний

Президент России Владимир Путин прокомментировал «непомерно большие зарплаты» топ-менеджеров государственных компаний.
RT на русском 03:35
Общество

В России за сутки выявлено шесть новых случаев заражения коронавирусом

"За последние сутки в России зарегистрировано шесть случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации, четыре - в Москве, один в Калининграде, один в Краснодарском крае", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в четверг.
Интерфакс вчера в 13:08
Экономика

Исследование: в России спрос на покупку гаражей вырос за год на 5%

Спрос на покупку гаражей в России за год увеличился на 5%, а предложение - на 10% на фоне подготовки законопроекта о "гаражной амнистии".
ТАСС вчера в 20:10
Политика

Сооснователь «Яблока» Лукин подал заявление о выходе из партии

Сооснователь "Яблока" Владимир Лукин подал заявление о выходе из партии в связи с голосованием по Конституции в Совете Федерации, членом которого он является, об этом сообщает нижегородское отделение партии.
Интерфакс вчера в 16:28
Финансы

Курсы доллара и евро потеряли больше рубля на открытии торгов

Курс доллара снизился на 1,24 рубля до отметки 73,61 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже, в пятницу, 13 марта.
Известия 03:41
Общество

Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли.
ТАСС 11 марта в 22:33
Происшествия

Пропавшую под Тамбовом 13-летнюю девочку нашли мертвой

Известия 11 марта в 12:00
Наука

Определён самый эффективный способ борьбы с алкоголизмом

Ferra 11 марта в 13:37
Наука

Новый коронавирус может выживать на поверхностях до трех дней

MedikForum.ru вчера в 23:47
Политика

В МИД Китая предположили, что коронавирус в Ухань завезли военные США

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.
ТАСС вчера в 16:09
Общество

ВЦИОМ: Более 60% россиян проголосуют за поправки в Конституцию

Доля россиян, готовых проголосовать за поправки в Основной Закон, за последние пять дней увеличилась с 42% до 64%, следует из опроса ВЦИОМ.
Российская газета вчера в 10:42
Энергетика

Ирак и Кувейт снизили цену на нефть

Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.
Газета.Ru вчера в 05:19
Общество

Супруги умерли в один день от коронавируса

Рамблер вчера в 11:52
Авто

Составлен рейтинг самых популярных кроссоверов в РФ на начало года

Половиной новых легковых автомобилей, проданных в России за первые месяцы 2020 года, оказались кроссоверы и внедорожники.
Городовой 04:00
Политика

Итальянские юристы попросили Путина помочь с коронавирусом

Ассоциация итальянских адвокатов Camere Penali del Diritto Europeo e Internazionale обратилась к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой направить гуманитарный груз на север страны.
Городовой вчера в 01:44
Общество

Джонсон предупредил британцев о потере родных из-за коронавируса

По словам политика, многие семьи потеряют своих близких Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с речью и предупредил о трагических последствиях коронавируса.
SM News 03:59
Шоу-бизнес

Заменивший Шепелева ведущий «На самом деле» не понравился зрителям

Культуромания вчера в 11:48
Общество

Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Lenta.ru 02:17
Армия и оружие

США нанесли ответный удар в Ираке

Вашингтон, 13 марта 2020, 02:55 — REGNUM Войска Соединенных Штатов нанесли удары по позициям повстанческой группировки в Ираке в ответ на обстрел базы Эт-Таджи, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники.
REGNUM вчера в 19:55
Энергетика

В «Роснефти» назвали уязвимые стороны Эр-Рияда в ценовой войне

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявил, что экономика Саудовской Аравии является гораздо более зависимой от нефтяных доходов, чем российская.
Вестник Кавказа 03:30
Финансы

Аналитик спрогнозировал возможный курс рубля через два года

Курс рубля после обвала к 75 руб. за $1 из-за снижения цен на нефть постепенно вернется к 61 руб. за два года.
РБК 03:21
Происшествия

В Челябинске полиция задержала участника одиночного экопикета

В Челябинске полиция задержала участника одиночного пикета Юлианну Павенину, которая вышла к резиденции губернатора с плакатом «В Челябинской области не исполняется экологический указ президента».
Европейско-Азиатские новости 03:38
Политика

Все региональные парламенты России поддержали изменения в Конституцию

Парламенты всех 85 регионов России поддержали предлагаемый закон об изменениях в Конституцию.
Известия 04:06
Кино

Вин Дизель: Фильм «Бладшот» запустит новую киновселенную

Культуромания вчера в 11:35
Экономика

Торги США закрылись рекордным падением с 1987 года

В США торги бирж закрылись падением индексов на более чем 9%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru вчера в 16:15
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