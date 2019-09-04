Господин Тао добавил, что как основной инвестор в метанольные мощности рассматривается китайская Chengzhi, один из крупнейших импортеров метанола в КНР, которая недавно запустила проект по переработке метанола в олефины на 1 млн тонн в год в порту Нанкина.

с чего всё началось

Китайская компания Sherwood Energy [входит в Sirius Holding] хочет построить в Хабаровском крае потенциально крупнейший в мире завод по переработки в метанол. Об этом журналистам рассказала в Агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ).

Китай хочет построить в России крупнейший в мире завод метанола

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