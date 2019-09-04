Экономика
КоммерсантъЯкутский газ перегонят на спирт
Господин Тао заметил, что «потребуется некоторое время, чтобы добыча газа в Западной Якутии достигла 20 млрд кубометров», и на первом этапе мощность производства метанола составит 7,2–10,8 млн тонн в год в зависимости от количества сырья.
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с чего всё началось
Господин Тао добавил, что как основной инвестор в метанольные мощности рассматривается китайская Chengzhi, один из крупнейших импортеров метанола в КНР, которая недавно запустила проект по переработке метанола в олефины на 1 млн тонн в год в порту Нанкина.Коммерсантъвчера в 19:33
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