Господин Тао добавил, что как основной инвестор в метанольные мощности рассматривается китайская Chengzhi, один из крупнейших импортеров метанола в КНР, которая недавно запустила проект по переработке метанола в олефины на 1 млн тонн в год в порту Нанкина.

с чего всё началось

Господин Тао заметил, что «потребуется некоторое время, чтобы добыча газа в Западной Якутии достигла 20 млрд кубометров», и на первом этапе мощность производства метанола составит 7,2–10,8 млн тонн в год в зависимости от количества сырья.

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