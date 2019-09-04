Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЯкутский газ перегонят на спирт

Сырьем должен стать газ месторождений западной Якутии, который планируется поставлять на побережье Охотского моря по газопроводу длиной около 1,2 тыс. км. Весь проект оценивается в 740 млрд руб.
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с чего всё началось

Якутский газ перегонят на спирт

Господин Тао добавил, что как основной инвестор в метанольные мощности рассматривается китайская Chengzhi, один из крупнейших импортеров метанола в КНР, которая недавно запустила проект по переработке метанола в олефины на 1 млн тонн в год в порту Нанкина.
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 01:25, Вашингтон
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