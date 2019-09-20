Суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде якутскому шаману Александру Габышеву, который шел в Москву, чтобы "изгнать Путина", сообщается в официальном документе, копия которого имеется в распоряжении агентства.

с чего всё началось

Александр Габышев, называющий себя «шаманом-воином», был отпущен судом под подписку о невыезде. Об этом 21 сентября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на постановление суда.

Якутский «шаман-воин» отпущен под подписку о невыезде

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