Происшествия

REGNUMREGNUMЯкутский «шаман-воин» отпущен под подписку о невыезде

Александр Габышев, называющий себя «шаманом-воином», был отпущен судом под подписку о невыезде. Об этом 21 сентября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на постановление суда.
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с чего всё началось

Обвиняемого в экстремизме якутского шамана отправили под подписку о невыезде

Суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде якутскому шаману Александру Габышеву, который шел в Москву, чтобы "изгнать Путина", сообщается в официальном документе, копия которого имеется в распоряжении агентства.
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Два сотрудника Росгвардии в разных регионах РФ покончили с собой за один день. Инциденты произошли в пятницу, 20 сентября.
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