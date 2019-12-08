Общество
ВесьмаЯкутский шаман Габышев снова пошел в Москву изгонять Владимира Путина
Шаман Александр Габышев снова выдвинулся пешком в Москву из Якутска, чтобы провести "обряд изгнания Владимира Путина". Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на сподвижников шамана. По словам одного из участников отряда по прозвищу Ворон, подписка Габышева о невыезде истекла 14 октября.
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с чего всё началось
Габышев, считающий себя шаманом-воином, начал поход в Москву в марте 2019 года. Летом он заявил, что целью его пути является «изгнание» президента России Владимира Путина, которого шаман считает «порождением темных сил». 19 сентября Габышева задержали на границе Иркутской области и Бурятии.РБК08 декабря в 03:40
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Называющий себя шаманом Александр Габышев возобновил свой поход в Москву
Эхо Москвы08 декабря в 11:03
Якутский шаман Александр Габышев возобновил поход в Москву. Он планирует «изгнать Путина»
Дождь08 декабря в 04:55
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