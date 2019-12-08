Общество

ВесьмаВесьмаЯкутский шаман Габышев снова пошел в Москву изгонять Владимира Путина

Шаман Александр Габышев снова выдвинулся пешком в Москву из Якутска, чтобы провести "обряд изгнания Владимира Путина". Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на сподвижников шамана. По словам одного из участников отряда по прозвищу Ворон, подписка Габышева о невыезде истекла 14 октября.
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с чего всё началось

Собравшийся «изгнать Путина» шаман возобновил поход в Москву

Габышев, считающий себя шаманом-воином, начал поход в Москву в марте 2019 года. Летом он заявил, что целью его пути является «изгнание» президента России Владимира Путина, которого шаман считает «порождением темных сил». 19 сентября Габышева задержали на границе Иркутской области и Бурятии.
РБК08 декабря в 03:40

Подробнее о событии

В Якутске задержали приближённого шамана, идущего на Путина

Pravda.Ru06:39

Шедший к Путину шаман возобновил поход с четырьмя собаками

Lenta.ru08 декабря в 05:32

Якутский «шаман» вновь отправился пешком в Москву

ТАСС08 декабря в 08:46

«Шаман» Габышев не сообщил адвокатам, что снова отправился в Москву

РИА Новости08 декабря в 07:57

Называющий себя шаманом Александр Габышев возобновил свой поход в Москву

Эхо Москвы08 декабря в 11:03

Якутский шаман Александр Габышев возобновил поход в Москву. Он планирует «изгнать Путина»

Дождь08 декабря в 04:55

Собравшийся «изгнать Путина» шаман возобновил поход в Москву

РБК08 декабря в 03:40
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Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 14:24, Ашберн
Происшествия

Пассажирский Як-42 возвращается в аэропорт Уфы из-за отказа двигателя

Самолёт Як-42 с 73 пассажирами на борту, вылетевший из Уфы в Нижневартовск, возвращается в аэропорт вылета из-за отказа двигателя, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
RT на русском 14:17
Политика

США ввели санкции против главы грозненского управления МВД

За нарушение прав человека Госдепартамент США ввел санкции в отношении главы УМВД России по Грозному Аслана Ирасханова.
Коммерсантъ 12:48
Политика

Путин ответил Киеву стихами про газ

Путин конкретизировал: газ может быть дешевле на 25 процентов, чем сейчас получают конечные потребители, прежде всего промышленные.
Российская газета вчера в 19:26
Гаджеты

В Сети появилось первое «живое» фото Samsung Galaxy S11

09.12.19 В Сеть утекли первые фото нового телефона флагманской линейки Samsung – Galaxy S11, премьера которого ожидается лишь в феврале следующего года.
Портал Поиск вчера в 05:54
Политика

Лавров и Помпео провели переговоры в Вашингтоне

Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Майкл Помпео провели переговоры в Вашингтоне.
РИА Новости 14:07
Шоу-бизнес

Федор Добронравов признался, что устал от вранья

Комсомольская правда вчера в 14:58
Армия и оружие

Двигатель РД-171МВ для «Союз-5» испытают через месяц

Огневые испытания двигателя РД-171МВ для новой ракеты-носителя «Союз-5» пройдут в январе 2020 года, сообщает в понедельник, 9 декабря, «РИА Новости» со ссылкой на генерального директора НПО «Энергомаш» Игоря Арбузова.
Известия вчера в 07:12
Общество

Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

РИА Новости 08:55
Политика

Меркель назвала Путина победителем на саммите в Париже

Lenta.ru 12:33
Общество

В Стокгольме прошла церемония вручения Нобелевских премий

В Стокгольмской филармонии прошла церемония вручения Нобелевских премий, пишет ТАСС.
Аргументы и Факты 13:34
Спорт

Комитет спортсменов МОК поддержал WADA в решении отстранить Россию

Напомним, в понедельник, 9 декабря, исполнительный комитет ВАДА выдвинул санкции в отношении российских спортсменов, согласно которым сборная России в течении четырех лет не сможет принимать участие в крупных международных соревнованиях.
Нева Спорт 12:23
Гаджеты

Названы системные требования PC-версии Detroit: Become Human

В официальном твиттере студии Quantic Dream были опубликованы системные требования к PC-версии Detroit: Become Human.
Игромания.ру 13:41
Общество

Бегун шлепнул журналистку по ягодицам в прямом эфире и был наказан

Участник благотворительного забега в американском городе Саванна, штат Джорджия, шлепнул по ягодицам корреспондентку телеканала WSAW-TV Алекс Бозарджян (Alex Bozarjian), которая вела прямое включение.
Lenta.ru 08:10
Фигурное катание

Загитова снялась с показательного выступления в Финале Гран-при

Олимпийская чемпионка 2018 года по фигурному катанию Алина Загитова сообщила, что из-за травмы не будет участвовать в показательных выступлениях в Финале Гран-при в Турине.
РИА Новости 08 декабря в 10:00
Игры

Завтра начнётся 7-дневный бесплатный доступ к Anno 1800

Ubisoft анонсировала неделю бесплатного доступа к Anno 1800 — она начнётся завтра в 16:00 МСК, а сейчас в Uplay и Epic Games Store уже должна проходить предварительная загрузка (обнаружить её, правда, мы не смогли).
Игромания.ру 11:31
Происшествия

В результате извержения вулкана в Новой Зеландии погиб один человек

В результате извержения вулкана на островке Уайт-Айленд в Новой Зеландии погиб один человек и еще несколько пропали без вести, сообщил АР представитель местной полиции Джон Тимс.
Интерфакс вчера в 01:52
Политика

Против Порошенко завели дело о госизмене за подписание «Минска-2»

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило против экс-президента страны Петра Порошенко уголовное дело о государственной измене за подписание Минских соглашений.
RT на русском 12:18
Политика

На Украине предлагают отменить закон о госязыке

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Максим Бужанский предлагает Верховной раде Украины отменить существующий закон о государственном языке.
Газета.Ru 06:55
Здоровье

Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства

Известный российский доктор и телеведущий Мясников перечислил опасные для пожилых людей медикаменты.
Evo-rus.com 07 декабря в 05:58
Авто

Водителям дали советы по прогреву машин зимой

Лучший результат дает кратковременный прогрев - и по экологии, и по расходу топлива. Это также позволит снизить вероятность поломок.
Piter.tv вчера в 01:02
Армия и оружие

В Азовском море ВМС Украины сформировали новый дивизион кораблей

Украинские Военно-морские силы сформировали в Азовском море дивизион надводных сил, который будет базироваться в портах Бердянска и Мариуполя.
Газета.Ru вчера в 08:53
Футбол

Стал известен стартовый состав «Зенита» на игру с «Бенфикой»

Тренерский штаб санкт-петербургского "Зенита" определился со стартовым составом команды на встречу шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против лиссабонской "Бенфики".
Вести.Ru 14:13
Происшествия

В Удмуртии спасли ребенка, запертого в квартире с умершей матерью

Спасли жизнь двухлетнему малышу, чья мама умерла от пневмонии пять дней назад, - написал Бречалов.
Российская газета вчера в 14:32
Кино

Вышел русский трейлер новых «Охотников за привидениями»

Российская газета 02:59
Общество

В Турции ввели налог с туристов за проживание в отелях

В середине ноября парламент Турции принял законопроект, обязывающий туристов начиная с 2020 года платить налог на проживание в размере 2% от стоимости размещения.
Интерфакс вчера в 05:24
Гаджеты

У миллионов пользователей перестанет работать WhatsApp

У миллионов пользователей в мире перестанет работать WhatsApp 2020 году.
Первое альтернативное телевидение 02:43
Политика

Аваков: Украина за два дня возьмет контроль над границей Донбасса

На вопрос, с кем будет совместно проводиться патрулирование границы с Россией, Аваков ответил: «Я же вам сказал — территориальных общин».
Московский Комсомолец 01:28
Происшествия

Самолет ВВС Чили с 38 людьми пропал с радаров по пути в Антарктиду

Самолет ВВС Чили Hercules C130 с 38 людьми на борту перестал выходить на связь на пути в Антарктиду, сообщили 9 декабря в военно-воздушных силах страны.
Известия вчера в 23:07
Армия и оружие

Помощь Ракке: российские военные впервые вошли в бывшую столицу ИГИЛ

Вести.Ru вчера в 03:09
Общество

Погиб издатель «Тинькофф-журнала» Александр Рай

РБК 14:21
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