Габышев, считающий себя шаманом-воином, начал поход в Москву в марте 2019 года. Летом он заявил, что целью его пути является «изгнание» президента России Владимира Путина, которого шаман считает «порождением темных сил». 19 сентября Габышева задержали на границе Иркутской области и Бурятии.

с чего всё началось

Шаман Александр Габышев снова выдвинулся пешком в Москву из Якутска, чтобы провести "обряд изгнания Владимира Путина". Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на сподвижников шамана. По словам одного из участников отряда по прозвищу Ворон, подписка Габышева о невыезде истекла 14 октября.

Якутский шаман Габышев снова пошел в Москву изгонять Владимира Путина

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