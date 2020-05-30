Общество

Газета.RuГазета.RuЯкутский «шаман» признан опасным для себя и окружающих

Якутский "шаман" Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", признан опасным для себя и окружающих, сообщает ТАСС со ссылкой на юриста "Правозащиты Открытка" Алексея Прянишникова.
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Врачебная комиссия Якутского психоневрологического диспансера выдала заключение об опасности Габышева для себя и окружающих, передает
 «МБХ медиа» со ссылкой на координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова 30 мая.
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