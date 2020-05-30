с чего всё началось

Якутский "шаман" Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", признан опасным для себя и окружающих, сообщает ТАСС со ссылкой на юриста "Правозащиты Открытка" Алексея Прянишникова.

Якутский «шаман» признан опасным для себя и окружающих

Общество Попова оценила готовность регионов России к отправке жителей на отдых Москва, 30 мая 2020, 17:25 — REGNUM Готовность российских регионов к отправке граждан на отдых оценила глава Роспеотребнадзора Анна Попова 30 мая в эфире телеканала «Россия 1». 93

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Армия и оружие Международные учения Sea Breeze 2020 пройдут бесконтактно Командование Военно-морских сил ВС Украины сообщило о планах провести международные учения Sea Breeze 2020 бесконтактно из-за пандемии коронавируса.

Общество Бунты против полицейского произвола охватили мегаполисы США Бунты против полицейского произвола вслед за Миннеаполисом охватили другие мегаполисы США.

Здоровье Московские медики направлены в Псковскую и Владимирскую области Как сообщается на сайте столичного депздрава, для оказания помощи местным специалистам в борьбе с коронавирусом выехали две бригады врачей, сформированные из 13 работников стационаров. 58

Общество Трамп похвалил секретную службу за усмирение протестов у Белого дома На профессионализм при усмирении беспорядков у Белого дома, спровоцированных убийством полицейским темнокожего жителя Миннеаполиса, обратил внимание президент США Дональд Трамп 30 мая на своей странице в Twitter. 44

Культура Народный артист России Юльен Балмусов умер от коронавируса Старейший артист Российского академического Молодежного театра (РАМТ), народный артист РФ Юльен Балмусов умер от заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией. 17

Шоу-бизнес Дочь Алферовой показала детское фото с Абдуловым 46-летняя советская и российская актриса театра и кино, телеведущая Ксения Алферова, дочь актрисы Ирины Алфёровой и болгарского дипломата Бойко Гюрова, опубликовала в своем Instagram архивную семейную фотографию с актером Александром Абдуловым, своим приемным отцом. 1