Общество
Газета.RuЯкутский «шаман» признан опасным для себя и окружающих
Якутский "шаман" Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", признан опасным для себя и окружающих, сообщает ТАСС со ссылкой на юриста "Правозащиты Открытка" Алексея Прянишникова.
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Врачебная комиссия Якутского психоневрологического диспансера выдала заключение об опасности Габышева для себя и окружающих, передает «МБХ медиа» со ссылкой на координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова 30 мая.Тайга.инфовчера в 10:49
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Врачебная комиссия психдиспансера выдала заключение об опасности шамана Александра Габышева
SakhaPress.ruвчера в 11:03
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Crew Dragon выгоднее "Союза" Полная стоимость одной миссии Crew Dragon к МКС, включающая затраты на ракету и космический корабль, при условии заказа не менее четырех таких миссий в год оценивается в 160 миллионов долларов, то есть менее 23 миллионов за человека (в случае максимально заполненной кабины).
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Политика
Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию
Вашингтон, 30 мая 2020, 13:22 — REGNUM Государственный департамент США обвинил Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд.
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NewInform вчера в 13:48
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Газета.Ru вчера в 12:31
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Вирусолог оценил новую версию происхождения коронавируса
Российский вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн усомнился в результатах исследования китайских ученых, согласно которым рынок морепродуктов в Ухане не являлся источником распространения коронавируса.
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Политика
Трамп решил отложить саммит G7 до сентября
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Аргументы и Факты 29 мая в 05:12
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Самозанятым россиянам решили вернуть налог
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Lenta.ru 29 мая в 11:36
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Украинская промышленность нуждается в российском рынке сбыта для того чтобы восстановиться до прежнего уровня, заявила депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Наталья Королевская.
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Власти американских городов из-за беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда после задержания полицейскими, ввели комендантский час.
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Расчеты синоптиков показывают, что с первой субботы июня должно начаться резкое повышение температуры в Москве, заявила главный специалист метеобюро столицы Татьяна Позднякова в беседе с RT.
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В Украине заявили о горящем в Чёрном море российском ракетном корабле
Представители Министерства обороны Украины объявили о горящем в Чёрном море российском ракетном корабле Р-60, являющимся кораблём Черноморского флота ВМФ России.
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