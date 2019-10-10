Якутский шаман Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", возобновил свой поход в столицу России.

Якутский шаман снова идет на Москву

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