Общество

Говорит МоскваГоворит МоскваЯкутский шаман возобновил поход в Москву для «изгнания Путина»

В марте Александр Габышев из Якутска объявил себя шаманом-воином и отправился пешком в столицу, чтобы «изгнать Путина из Кремля». 19 сентября Габышева задержали после митинга в Чите. Тогда его отправили в Якутск для психиатрической экспертизы.
Читать в источнике
Комментировать227
с чего всё началось

Собравшийся «изгнать Путина» шаман возобновил поход в Москву

Габышев, считающий себя шаманом-воином, начал поход в Москву в марте 2019 года. Летом он заявил, что целью его пути является «изгнание» президента России Владимира Путина, которого шаман считает «порождением темных сил». 19 сентября Габышева задержали на границе Иркутской области и Бурятии.
РБК08 декабря в 03:40

Подробнее о событии

В Якутске задержали приближённого шамана, идущего на Путина

Pravda.Ru06:39

«Шаман» Габышев не сообщил адвокатам, что снова отправился в Москву

РИА Новости08 декабря в 07:57

Якутский «шаман» вновь отправился пешком в Москву

ТАСС08 декабря в 08:46

Называющий себя шаманом Александр Габышев возобновил свой поход в Москву

Эхо Москвы08 декабря в 11:03

Шедший к Путину шаман возобновил поход с четырьмя собаками

Lenta.ru08 декабря в 05:32

Якутский шаман Александр Габышев возобновил поход в Москву. Он планирует «изгнать Путина»

Дождь08 декабря в 04:55

Собравшийся «изгнать Путина» шаман возобновил поход в Москву

РБК08 декабря в 03:40
Показать все источники
Автоматически обработаны 7084 источника, обновлено в 12:53, Ашберн
Происшествия

Фигурант дела о теракте в метро в Петербурге получил пожизненный срок

РИА Новости 05:18
Экономика

В России резко взлетели цены на рожь

В России резко взлетели цены на рожь из-за рекордно низкого с 2010 года урожая, вызванного засухой, отмечается в мониторинге данных «ПроЗерно», которые уточняет «Интерфакс».
Московский Комсомолец 11:03
Политика

«Нафтогаз» заявил о наличии у «Газпрома» «козырей» на переговорах

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил о сохранении у российской стороны ещё нескольких «нестандартных козырей» на газовых переговорах.
RT на русском 10:50
Политика

Песков опроверг слова Авакова о «сдавших нервах» у Суркова в Париже

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слова главы МВД Украины Арсена Авакова о том, что у участников нормандского саммита из России якобы "сдали нервы".
РИА Новости 11:28
Политика

Порошенко призвал Киев не доверять Москве после встречи в Париже

Встреча показала, что России нельзя доверять.
ИА Новороссия 11:29
Авто

Lada Granta нового поколения появится в 2021 году

В сети появилась информация о новом поколении Lada Granta.
За рулем Кубань вчера в 11:33
Политика

Путин высказался о приговорах за «брошенный стаканчик»

Президент Российской Федерации Владимир Путин высказался о публичных протестах России и нарушениях закона, связанных с нападением на сотрудников правоохранительных органов.
REGNUM 12:20
Хоккей

«Авангард» обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ

Хоккеисты омского "Авангарда" нанесли поражение казанскому "Ак Барсу" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости 08 декабря в 11:39
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева заявила, что не уважает Ксению Собчак

Виктория Лопырева решила резко ответить Ксении Собчак на критику телеведущей ее брака с Игорем Булатовым.
Актуальные Новости 02:55
Общество

Стало известно о смерти бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова

Невские Новости 04:19
Происшествия

Подозреваемый сознался в убийстве двух девушек в Екатеринбурге

Мужчина, подозреваемый в убийстве двух девушек в Екатеринбурге, сознался в совершении преступления.
Известия 08:41
Авто

Россиян предупредили о подорожании автомобилей в 2020 году

Как передаёт ТАСС, цены на новые автомобили могут вырасти на 5%. При этом продажи легковых и коммерческих авто упадут на 8%. По словам президента ассоциации Олега Моисеева, производителям придётся «держать цены» и повышать «очень мелкими шажками».
Мой Брянск 09:45
Шоу-бизнес

63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта

63-летний Николай Носков дал первый сольный концерт после инсульта Напомним, что о готовящемся концерте Николая Носкова его продюсер Виктор Дробыш расказал в начале мая в эксклюзивном видеоинтервью "Вокруг ТВ".
Вокруг ТВ 02:40
Политика

Зеленский прокомментировал переговоры с Путиным

Впервые же во встрече в «нормандском формате» принял участие президент Украины Владимир Зеленский, который также провёл двухсторонние переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
News.ru 06:13
Политика

Путин прокомментировал убийство в Берлине

Президент России Владимир Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине, назвав убитого боевиком, а также «кровавым человеком».
RT на русском вчера в 18:34
Политика

Путин назвал заложившего мину под государственностью России правителя

Революционер и основатель СССР Владимир Ленин заложил мину под российскую государственность, считает президент России Владимир Путин.
Lenta.ru 11:46
Авто

В России отзывают более 1,1 тысячи автомобилей Subaru Impreza

По сообщению пресс-службы Росстандарта, российский офис марки объявил о начале добровольной отзывной кампании, которая затронет 1 125 автомобилей Subaru Impreza и XV.
SpeedMe 04:33
Политика

Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины

Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
Московский Комсомолец вчера в 19:22
Политика

В Раду внесли законопроект об отмене закона о госязыке

Член фракции «Слуга народа» Максим Бужанский заявил о внесении в Верховную раду законопроекта об отмене закона о государственном языке.
RT на русском 05:21
Происшествия

В Москве убили 20-летнюю студентку РУДН

В Москве нашли убитой студентку Российского университета дружбы народов (РУДН).
Lenta.ru 11:57
Политика

Белый дом назвал темы переговоров Трампа и Лаврова

Белый дом сообщил темы, которые президент США Дональд Трамп обсудит на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Московский Комсомолец 12:01
Общество

Раки привлекут к себе людей, а Девам нужно составить план

Займитесь накоплением и планированием, но пока не спешите действовать. ♒️ Водолей Ваши конкуренты не оставят вам шансов на развитие.
Первоисточник Сыктывкар вчера в 12:00
Авто

КамАЗ выпустит конкурента «ГАЗели»

Известно лишь, что КамАЗ разрабатывает конкурента ГАЗели, однако в данном случае речи о пассажирских модификациях не идет.
Tvoe-avto.com вчера в 05:11
Экономика

США продолжат переговоры с Китаем без применения новых пошлин

Неделей ранее Дональд Трамп заявил о том, что заключение торгового соглашения между США и Китаем может быть перенесено на период после президентских выборов, которые пройдут в США в ноябре 2020 г. Из-за сохранения неопределенности в данном вопросе слухи о возможной отсрочке применения новых импортных пошлин не смогли оказать какой-либо серьезной поддержки фондовым рынкам США и Европы.
Вести.Финанс 11:05
Армия и оружие

Командующий ВМСУ рассказал, где будут служить моряки, вернувшиеся из российского СИЗО

Украинские моряки, задержанные российскими пограничниками после провокации в Керченском проливе и вернувшиеся на родину в рамках обмена удерживаемыми лицами в сентябре 2019 года, прошли курс реабилитации и вернулись к исполнению служебных обязанностей.
Rusvesna.su 07:05
Общество

Capcom анонсировала ремейк Resident Evil 3

News.ru 09:26
Спорт

ВАДА запретило России выступать на Олимпиадах и чемпионатах мира

Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) принял решение отстранить Россию от всех крупных международных соревнований на ближайшие четыре года, в которые входят Олимпиады и чемпионаты мира, передает ТАСС.
МР7.ру вчера в 05:48
Политика

Путин рассказал про опасения повторения Сребреницы в Донбассе

Российская газета 09:39
Политика

«Нормандская четверка» приняла итоговое коммюнике

Итоговое коммюнике приняли президенты России, Германии, Франции и Украины 10 декабря на саммите «нормандской четверки» в Париже.
Красная весна вчера в 21:42
Происшествия

Главу московского роддома арестовали из-за жалоб пациентов

В Москве после многочисленных жалоб пациенток арестовали заведующую родильным отделением при ГКБ имени С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом №27) Марину Сармосян.
RT на русском 01:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное