Общество
Говорит МоскваЯкутский шаман возобновил поход в Москву для «изгнания Путина»
В марте Александр Габышев из Якутска объявил себя шаманом-воином и отправился пешком в столицу, чтобы «изгнать Путина из Кремля». 19 сентября Габышева задержали после митинга в Чите. Тогда его отправили в Якутск для психиатрической экспертизы.
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с чего всё началось
Габышев, считающий себя шаманом-воином, начал поход в Москву в марте 2019 года. Летом он заявил, что целью его пути является «изгнание» президента России Владимира Путина, которого шаман считает «порождением темных сил». 19 сентября Габышева задержали на границе Иркутской области и Бурятии.РБК08 декабря в 03:40
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Называющий себя шаманом Александр Габышев возобновил свой поход в Москву
Эхо Москвы08 декабря в 11:03
Якутский шаман Александр Габышев возобновил поход в Москву. Он планирует «изгнать Путина»
Дождь08 декабря в 04:55
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