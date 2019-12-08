Габышев, считающий себя шаманом-воином, начал поход в Москву в марте 2019 года. Летом он заявил, что целью его пути является «изгнание» президента России Владимира Путина, которого шаман считает «порождением темных сил». 19 сентября Габышева задержали на границе Иркутской области и Бурятии.

с чего всё началось

В марте Александр Габышев из Якутска объявил себя шаманом-воином и отправился пешком в столицу, чтобы «изгнать Путина из Кремля». 19 сентября Габышева задержали после митинга в Чите. Тогда его отправили в Якутск для психиатрической экспертизы.

Якутский шаман возобновил поход в Москву для «изгнания Путина»

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