Общество

ВедомостиВедомостиЯкутского шамана Габышева отпустили из психиатрической больницы

Врачебная комиссия приняла решение о выписке из Якутского психоневрологического диспансера Александра Габышева, называющего себя шаманом и шедшего в Москву «изгонять Путина». Об этом в Facebook рассказал координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.
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Адвокат якутского шамана рассказала о его состоянии после выписки из психдиспансера

Говорит Москва03:21

Шамана Габышева выписали из психдиспансера

Znak.com00:55

Александр Габышев, который называет себя «шаманом-воином» выписан из психиатрического диспансера в Якутске

Эхо Москвы07:08

Якутского шамана Александра Габышева наконец выписали из психоневрологического диспансера

SakhaLife.ru01:59

Благодаря поддержке народа и СМИ: Шаман Александр Габышев выписан из психдиспансера

Якутия.Инфо02:14

«Шаману» Габышеву отменили принудительную диспансеризацию

SakhaNews00:51

Якутского «шамана» выписали из психоневрологического диспансера

ТАСС00:49
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Александр Толмацкий назвал виновного в смерти Игоря Талькова

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Следователи возбудили уголовное дело из-за нарушений в тульском морге

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Политика

Пушков оценил требование США прекратить производство ракет

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Газета.Ru 04:55
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Политика

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Повестка дня 20 июля в 14:44
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Общество

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Происшествия

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На юго-востоке Москвы два автомобиля влетели в пешеходов в результате ДТП.
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Шоу-бизнес

Харламов объявил о разводе в центре Петербурга

Гарик Харламов повеселил поклонников шуткой про развод с бывшей супругой, актрисой Кристиной Асмус.
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Шоу-бизнес

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Общество

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Происшествия

Захватившему заложников в Луцке предъявили обвинение в терроризме

Киев, 22 июля 2020, 10:58 — REGNUM Обвинение в терроризме, захвате людей и незаконном хранении оружия предъявлено Максиму Кривошу, который удерживал пассажиров автобуса в украинском Луцке.
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Общество

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Агата Муцениеце вышла в свет с семилетним сыном от Павла Прилучного

Агата взяла с собой сына — семилетнего Тимофея.
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Здоровье

В обычную жизнь Липецкая область вернется уже 23 июля

По словам Владимира Бондарева, в Липецкой области значительно шире, чем в соседних регионах, применялся масочный режим, что позволило удержать ситуацию с заболеваемостью коронавирусом под контролем.
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Происшествия

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Шоу-бизнес

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Экономика

Аналитики предрекают россиянам девальвацию в августе

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Панарин номинирован на приз «Харт Трофи»

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Фильм «Земляне» возглавил рейтинги просмотров после теракта в Луцке

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